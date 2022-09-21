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Аллею в честь Дня народного единства заложили в Крупках

21 сентября 2022 15:01
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Новости Беларуси. Аллею в честь Дня народного единства заложили в Крупках. 10 плакучих ив теперь украшают парковую зону по улице Черняховского. В посадке деревьев приняли участие работники Новокрупского лесхоза, руководство района, школьники и молодежь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аллею в честь Дня народного единства заложили в Крупках-1

Аллею также приурочили ко Дню работников леса, который в 2022 году отметили 18 сентября. Кстати, выбор деревьев был неслучайным.

Аллею в честь Дня народного единства заложили в Крупках-4

Екатерина Бельская, инженер по лесопользованию Новокрупского лесхоза:
Деревья считаются символом зарождения мироздания, развития. Их ветви, можно сказать, символ единения. У всех был настрой боевой, все получили кучу положительных эмоций. Также работники Новокрупского лесхоза, учащиеся средних школ принимают участие в посадке леса. Также проходит акция «Неделя леса», благоустройство города.

Это уже не первая аллея в зеленой зоне. Рядом с плакучими ивами разместился парк семейных деревьев, который заложили несколько лет назад. Именно молодые супруги высадили около 50 кленов и лип в знак гармонии, взаимопонимания и долголетия своей пары.

# День народного единства # общество # Екатерина Бельская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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