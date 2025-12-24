В усиленном режиме! Милиция обеспечит безопасность во время рождественских и новогодних праздников

Праздники – время радость и единства. Правоохранители сделают все, чтобы они прошли спокойно и безопасно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске милиция будет нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. Все места, где уже 24 и 25 декабря, а также 6 и 7 января состоятся рождественские богослужения, и прилегающие к ним территории – взяты под охрану.

Александр Байдун, начальник ОММ УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:

В новогоднюю ночь места проведения массовых мероприятий будут взяты под контроль, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В праздничных локациях, возле Дворца спорта в новогоднюю ночь, а также 1 января, будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с личным досмотром граждан и их вещей. Для ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью, беременных и граждан с малолетними детьми предусмотрены отдельные пункты пропуска, это шатры с оранжевым куполом. Напоминаем, лица в состоянии алкогольного опьянения на мероприятия не допускаются. Также не пропустят граждан с запрещенными предметами и домашними животными.

Возле мест проведения мероприятий ограничат движение, изменятся маршруты наземного транспорта. Минская милиция просит с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и напоминает: в случае обнаружения бесхозных предметов или подозрительных лиц следует незамедлительно проинформировать об этом правоохранительные органы. Личный состав нацелен на обеспечение должного правопорядка и оказание необходимой помощи.