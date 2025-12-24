В Беларуси растёт интерес к военно-патриотическому воспитанию

Выстроить связь между прошлым, настоящим и будущим. В Беларуси растет интерес к военно-патриотическому воспитанию: в стране действуют около 200 военно-патриотических клубов, они работают на базе школ и силовых структур, в них участвуют тысячи ребят. Одно из таких объединений организовали в войсковой части 5448, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь школьников знакомят с историей, вспоминают прошлое и подвиги белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Приучают к дисциплине и распорядку. Занятия в военно-патриотическом клубе проходят три раза в неделю. Особое внимание уделяется укреплению здоровья и физической подготовке: с подростками работают офицеры, опытные инструкторы.

Ульяна Цурко, воспитанница военно-патриотического клуба «Гранит»: Открылся клуб, я очень сильно заинтересовалась, потому что это было что-то новое, это такая новая молодежная организация была в то время. И я пришла сюда, нас было очень мало, но делали очень интересные занятия. На данный момент я планирую связать свое будущее с погонами, я планирую стать психологом и, возможно, даже работать в этой воинской части.

Алексей Камлев, руководитель военно-патриотического клуба «Гранит»:

Основными целями нашего клуба является патриотическое воспитание, а также формирование у наших воспитанников чувства любви к нашей Родине. Помимо наших основных занятий по огневой, медицинской, тактической подготовке, также мы ездим и по местам боевой славы – это «Линия Сталина», посещаем музей Великой Отечественной войны.

Отметим, что воспитанникам военно-патриотических клубов предоставляются льготы при поступлении в профильные вузы.