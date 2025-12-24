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Белорусская фармацевтика уверенно наращивает позиции на мировом рынке

24 декабря 2025 07:20
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Белорусская фармацевтика уверенно наращивает позиции на мировом рынке. Холдинг «Белфармпром» объединяет ведущие предприятия страны, выпускающие современные лекарства и медицинские изделия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская фармацевтика уверенно наращивает позиции на мировом рынке-2

Сегодня отрасль делает ставку на инновации, экспорт и развитие новых производств. Благодаря поддержке государства и собственным разработкам белорусские препараты остаются конкурентоспособными, а качество соответствует международным стандартам. 

В 2024 году объем выпуска составил почти 2,5 миллиарда рублей, а экспорт – 206 миллионов долларов. Отечественные лекарства сегодня занимают более половины рынка в стоимостном выражении и свыше 80 % в больничном секторе. Белорусы обеспечены качественными препаратами. При этом цены на наши лекарства в среднем втрое ниже импортных аналогов, что делает лечение более доступным для каждого жителя страны.

# Медицина

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