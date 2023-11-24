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В Беларуси изменили условия управления средствами семейного капитала

24 ноября 2023 16:43
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Условия управления средствами семейного капитала изменены в Беларуси. Соответствующий указ подписал сегодня, 24 ноября, глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведения коснутся банковской сферы. Так, документом упрощается порядок и сокращается срок перечисления доходов от управления средствами семейного капитала в республиканский бюджет.

В Беларуси изменили условия управления средствами семейного капитала-1

Финансами, которые размещаются на депозитных счетах граждан, управляет Банк развития. Они используются для выдачи кредитов, покупки корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг. Решение изменить условия управления средствами семейного капитала было принято в связи с тем, что для многодетных семей расширили возможности их использования. При этом отмечается, что условия предоставления и использования капитала семьями не изменятся.

# Закон # общество # Фотофакт

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