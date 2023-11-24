Беларусь и Россия обсудили модельное законотворчество – Сергей Сивец о его перспективах

Началась подготовка к проведению очередного Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы организации предстоящего мероприятия, которое пройдет в Витебске и Витебской области, обсудили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев.

Двусторонняя встреча прошла в рамках 11-го заседания межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству. В этот раз провести форум регионов предлагается в двух городах. Витебск станет идеальной площадкой для пленарного заседания, выставок, концертных программ. Но мы предлагаем партнерам поближе познакомиться и с древнейшим городом нашей страны – Полоцком. Обсудили стороны также тематику форума. Это совместное инновационное развитие, реализация союзных программ, в частности, импортозамещения.

Белорусские сенаторы одобрили ратификацию меморандума о вступлении в ШОС.

Еще один вопрос повестки встречи касался модельного законотворчества. Перспективой для двух стран является выработка единых подходов к регулированию наиболее важных общественных отношений в различных сферах.