Беларусь и Россия обсудили модельное законотворчество – Сергей Сивец о его перспективах
Началась подготовка к проведению очередного Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы организации предстоящего мероприятия, которое пройдет в Витебске и Витебской области, обсудили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев.
Двусторонняя встреча прошла в рамках 11-го заседания межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству. В этот раз провести форум регионов предлагается в двух городах. Витебск станет идеальной площадкой для пленарного заседания, выставок, концертных программ. Но мы предлагаем партнерам поближе познакомиться и с древнейшим городом нашей страны – Полоцком. Обсудили стороны также тематику форума. Это совместное инновационное развитие, реализация союзных программ, в частности, импортозамещения.
Белорусские сенаторы одобрили ратификацию меморандума о вступлении в ШОС.
Еще один вопрос повестки встречи касался модельного законотворчества. Перспективой для двух стран является выработка единых подходов к регулированию наиболее важных общественных отношений в различных сферах.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас уже есть примеры модальных законов, которые разработаны в формате Союзного государства. Это модельный закон о гражданской ответственности владельцев автомобилей. И сейчас еще разрабатывается проект модельного закона о приграничном сотрудничестве. Сегодня получился достаточно конструктивный разговор, много полезной информации получили члены межпарламентской комиссии. И это будет еще одной вехой нашего дальнейшего межпарламентского сотрудничества и развития наших интеграционный договоренностей.
Продолжают наши страны развивать сотрудничество и в торговле. С начала года взаимный товарооборот составил более 35 миллиардов долларов. Главный итог взаимодействия в сельскохозяйственной сфере – обеспечение продовольственной безопасности. К слову, Беларусь занимает первое место среди стран-импортеров продуктов питания в России.