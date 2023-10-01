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Команда из Лиды стала лучшей на соревнованиях органов пограничной службы

01 октября 2023 10:35
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Новости Беларуси. Лучшую тревожную группу органов пограничной службы определили в Сморгони. В состязаниях участвовали служащие погранотрядов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Команда из Лиды стала лучшей на соревнованиях органов пограничной службы-1

На протяжении трех дней они демонстрировали свои сноровку, умения и навыки действий в самых неординарных ситуациях. Стражи границы вместе с четвероногими напарниками искали нарушителей по следу запаха, проводили задержание злоумышленников, совершали многокилометровые марш-броски по пересеченной местности. 

Команда из Лиды стала лучшей на соревнованиях органов пограничной службы-4

Максим Кевра, старший тревожной группы команды Лидского погранотряда: 
Особенность пограничного наряда тревожной группы заключается в том, что мы непосредственно действуем по каждой сработке сигнализационного комплекса, поэтому за сутки может быть более 10 выездов тревожной группы. 

Команда из Лиды стала лучшей на соревнованиях органов пограничной службы-7

Владимир Максименко, кинолог тревожной группы команды Лидского погранотряда: 
Прежде всего мы готовили собаку, так как это самый важный элемент этих соревнований. Она приносит больше всего баллов. У каждого специалиста есть еще отдельный свой этап соревнований, где они тоже приносят достаточное количество баллов, поэтому работа каждого здесь была важна и именно командная работа сделала нас победителями. 

Команда из Лиды стала лучшей на соревнованиях органов пограничной службы-10

В упорной борьбе победу одержала команда Лидского погранотряда. В награду за упорство заветный кубок. Второе и третье места у Мозырских и Гродненских военнослужащих. Они получили медали. 

# Госпогранкомитет # общество # Владимир Максименко # Фотофакт

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