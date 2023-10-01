Команда из Лиды стала лучшей на соревнованиях органов пограничной службы

Новости Беларуси. Лучшую тревожную группу органов пограничной службы определили в Сморгони. В состязаниях участвовали служащие погранотрядов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении трех дней они демонстрировали свои сноровку, умения и навыки действий в самых неординарных ситуациях. Стражи границы вместе с четвероногими напарниками искали нарушителей по следу запаха, проводили задержание злоумышленников, совершали многокилометровые марш-броски по пересеченной местности.

Максим Кевра, старший тревожной группы команды Лидского погранотряда:

Особенность пограничного наряда тревожной группы заключается в том, что мы непосредственно действуем по каждой сработке сигнализационного комплекса, поэтому за сутки может быть более 10 выездов тревожной группы.

Владимир Максименко, кинолог тревожной группы команды Лидского погранотряда:

Прежде всего мы готовили собаку, так как это самый важный элемент этих соревнований. Она приносит больше всего баллов. У каждого специалиста есть еще отдельный свой этап соревнований, где они тоже приносят достаточное количество баллов, поэтому работа каждого здесь была важна и именно командная работа сделала нас победителями.