Надбавки медработникам. Какие ещё нововведения ожидают белорусов в октябре?

Новости Беларуси. С наступлением октября белорусов ждет немало нововведений. В основном приятных. Так, дополнительные выплаты начнут получать некоторые категории медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С наступлением октября белорусов ждет немало нововведений. В основном приятных. Так, дополнительные выплаты начнут получать некоторые категории медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, психологи, биологи, физиологи и другие. С этого месяца они могут рассчитывать на повышенную надбавку до 150 % от оклада. Еще одно новшество – увеличение размера пособия на погребение. Теперь на эти цели будут выделять на 30 рублей больше, чем месяцем ранее. Общая сумма составит более 1960 рублей.
Во второй месяц осени в квартирах белорусов ожидается потепление. Вскоре должны включить отопление. Батареи в домах станут горячими, когда среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов. Хорошие новости есть для любителей путешествовать: «Белавиа» открывает новые рейсы. С 3 октября будут доступны прямые рейсы из Минска в Абу-Даби, а с 16 числа самолеты начнут летать на курорт Марса-Алам в Египте.