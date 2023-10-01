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Надбавки медработникам. Какие ещё нововведения ожидают белорусов в октябре?

01 октября 2023 12:44
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Новости Беларуси. С наступлением октября белорусов ждет немало нововведений. В основном приятных. Так, дополнительные выплаты начнут получать некоторые категории медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Надбавки медработникам. Какие ещё нововведения ожидают белорусов в октябре?-1

В частности, психологи, биологи, физиологи и другие. С этого месяца они могут рассчитывать на повышенную надбавку до 150 % от оклада. Еще одно новшество – увеличение размера пособия на погребение. Теперь на эти цели будут выделять на 30 рублей больше, чем месяцем ранее. Общая сумма составит более 1960 рублей. 

Надбавки медработникам. Какие ещё нововведения ожидают белорусов в октябре?-4

Во второй месяц осени в квартирах белорусов ожидается потепление. Вскоре должны включить отопление. Батареи в домах станут горячими, когда среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов. Хорошие новости есть для любителей путешествовать: «Белавиа» открывает новые рейсы. С 3 октября будут доступны прямые рейсы из Минска в Абу-Даби, а с 16 числа самолеты начнут летать на курорт Марса-Алам в Египте. 

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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