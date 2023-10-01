Надбавки медработникам. Какие ещё нововведения ожидают белорусов в октябре?

Новости Беларуси. С наступлением октября белорусов ждет немало нововведений. В основном приятных. Так, дополнительные выплаты начнут получать некоторые категории медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, психологи, биологи, физиологи и другие. С этого месяца они могут рассчитывать на повышенную надбавку до 150 % от оклада. Еще одно новшество – увеличение размера пособия на погребение. Теперь на эти цели будут выделять на 30 рублей больше, чем месяцем ранее. Общая сумма составит более 1960 рублей.