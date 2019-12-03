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Провалился под лёд, но выбрался: нужно ли вызывать «скорую»?

03 декабря 2019 10:00
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Что делать, если провалился под лёд, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:
Тут есть масса вариантов. Это не лето, вода холодная. Первоначально, что предстоит человеку – побороть в себе панику. Из-за паники люди чаще всего гибнут.

Второе – кричать громко: «На помощь!» Если вы стали свидетелем, либо ваш товарищ, то сразу позвоните профессиональным спасателям.

Если человек сам выбрался или ему помогли, нужно ли вызывать «скорую»?

Денис Чешун:
Да, обязательно, потому что у человека. в любом случае. началось переохлаждение. Обязательно вызывайте бригаду скорой помощи, чтобы его доставили в здравоохранение и минимум он должен двое суток находиться под присмотром врачей.

Провалился под лёд, но выбрался: нужно ли вызывать «скорую»?-1

Горячие напитки и обтирание не помогут?

Денис Чешун:
Нет.
Сколько человек сможет продержаться в нулевой воде?

Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:
Вода бывает различной температуры: от двух до семи градусов, перепады температуры. От 5 до 20 минут, больше нежелательно.

«Выход на лёд в городе Минске пока запрещён». Когда будет можно?

# Правила безопасности # общество # Денис Чешун # Рустам Черноокий # Фотофакт # общество

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