Провалился под лёд, но выбрался: нужно ли вызывать «скорую»?

Что делать, если провалился под лёд, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:

Тут есть масса вариантов. Это не лето, вода холодная. Первоначально, что предстоит человеку – побороть в себе панику. Из-за паники люди чаще всего гибнут.

Второе – кричать громко: «На помощь!» Если вы стали свидетелем, либо ваш товарищ, то сразу позвоните профессиональным спасателям.

Если человек сам выбрался или ему помогли, нужно ли вызывать «скорую»?

Денис Чешун:

Да, обязательно, потому что у человека. в любом случае. началось переохлаждение. Обязательно вызывайте бригаду скорой помощи, чтобы его доставили в здравоохранение и минимум он должен двое суток находиться под присмотром врачей.