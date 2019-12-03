«Выход на лёд в городе Минске пока запрещён». Когда будет можно?

Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД: Это беспечность. И нужно помнить, что первый лед может достигать 7 см толщиной. Когда говорят, что после 7 см уже можно выходить на лед, но он еще не окреп и он хрупкий. Зимой у нас часто есть перепады температуры, поэтому такой лед может быть не только в начале зимы, это не только первый лед, он может быть и в середине, и в конце зимы. Поэтому всегда нужно сохранять бдительность и не идти на поводу беспечности.

Спасатели бьют тревогу! Купальный сезон уже завершен, а на водах страны продолжают гибнуть люди. Только за десять дней ноября утонули 6 человек. Но есть и хорошие новости: незадачливых рыбаков успевают спасти, как это произошло на реке Сож в Чечерском районе.

Есть ли наказание за то, что вышел на опасный лед?

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:

Такого наказания в Республике Беларусь нет, за то, что вы выйдете на лед. Есть ограничения на выход на лед. Мингорисполком, в данном случае, утвердил распоряжение о том, что выход на лед в городе Минске пока запрещен. Когда мы убедимся в том, что лед у нас крепкий, тогда на каких-то участках мы разрешим выход на лед.

Это такая коварная вещь то, что каждый рыбак не сразу с этим сталкивается. Ему повезло один раз, пять-десять и кажется, что это никогда не произойдет. И как только он расслабляется, а лед неравномерный: в середине озера лед может быть очень слабый, где-то есть, возможно, течение и в итоге можно провалиться. Еще и 20 лунок возле себя могут насверлить, чтобы уже наверняка.

По каким признакам можно понять, что можно выходить на лед?

Денис Чешун:

Сейчас температура воздуха не позволяет даже внешним признакам, по нему видно, что он серый, на него категорически запрещено выходить. Читайте на нашем сайте, там всегда обновляется информация, когда мы разрешим выходить. Если вам нужен какой-то отдельный водоем, позвоните и спросите, там постоянно дежурят профессиональные спасатели и они измеряют толщину льда, помечают, где промоины.