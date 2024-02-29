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«Дети были в восторге». Евгения Короткевич о фестивале «Твои таланты так нужны планете»

29 февраля 2024 07:24
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Перед Новым годом мы уже говорили о международном фестивале для детей с нарушением слуха «Твои таланты так нужны планете». Тогда только шла речь о его подготовке. И вот все свершилось. Фестиваль прошел уже в третий раз. На этот раз собрал участников в Москве. География довольно широкая, ребята приехали из разных уголков России и Беларуси, этим самым доказали, что на пути к мечте нет никаких границ.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгения Короткевич, автор и учредитель фестиваля для детей «Твои таланты так нужны планете».

Александр Стасевич, ведущий:
Третий фестиваль прошел 15 февраля. Расскажите, насколько он получился масштабным?

«Дети были в восторге». Евгения Короткевич о фестивале «Твои таланты так нужны планете»-1

Евгения Короткевич, автор и учредитель фестиваля для детей «Твои таланты так нужны планете»:
Фестиваль получился масштабнейший. В легендарном ВГИКе он проходил. Участники у нас из Забайкалья, Мариуполя, Луганска, Санкт-Петербурга, Минска, Москвы, было очень много детей отовсюду.

ВГИК – это мечта всей моей жизни, я с самого детства мечтала там учиться. И это мечта многих ребят, которые приехали участвовать. Дети были в таком восторге, им провели экскурсию, показали, как снимается кино.

Подробности в видео

# Фестиваль # общество # Евгения Короткевич # Юрий Царёв # Александр Стасевич # Юлия Самусенко

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