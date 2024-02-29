«Дети были в восторге». Евгения Короткевич о фестивале «Твои таланты так нужны планете»

Перед Новым годом мы уже говорили о международном фестивале для детей с нарушением слуха «Твои таланты так нужны планете». Тогда только шла речь о его подготовке. И вот все свершилось. Фестиваль прошел уже в третий раз. На этот раз собрал участников в Москве. География довольно широкая, ребята приехали из разных уголков России и Беларуси, этим самым доказали, что на пути к мечте нет никаких границ.
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгения Короткевич, автор и учредитель фестиваля для детей «Твои таланты так нужны планете».
Александр Стасевич, ведущий:
Третий фестиваль прошел 15 февраля. Расскажите, насколько он получился масштабным?