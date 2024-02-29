«Останемся без работы». Может ли искусственный интеллект заменить большинство профессий?

Нейросети пишут дипломные работы, сдают экзамены, рисуют картины и даже могут быть интересными и остроумными собеседниками. Некоторые эксперты предрекают, что в будущем они заменят большинство существующих профессий. О том, как люди научились работать со сверхразумом, и стоит ли опасаться искусственного интеллекта, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вам не кажется, что сейчас все поделились на два лагеря. Если кто-то недооценивает искусственный интеллект, говорит: «Это технологии будущего. Когда это еще нам понадобится?» – другие его несколько демонизируют: «Это заменит все наши профессии. Кому нужны теперь журналисты, если искусственный интеллект может писать тексты? Кому нужны художники, редакторы? Мы останемся без работы». Где эта золотая середина?

Владимир Сикорский, менеджер проекта по коучингу и психологии:

Мне кажется, тут очень простой ответ. На самом деле очень гиперболизируется тема контента с помощью искусственного интеллекта, когда якобы ты можешь сделать сложные задачи, которые выполняются профессионалами, очень быстро и просто. На самом деле, когда углубляешься и понимаешь ту или иную профессию детально, получается, что так не работает. То есть ты можешь какую-то основу получить, потому что она общедоступная, но создать действительно качественный продукт не получается. На самом деле, в нашей жизни очень мало сейчас тех вещей, которые работают именно с искусственным интеллектом. Есть какие-то программы, которые вышли на более высокий уровень автоматизации с теми же самыми нейронными сетями, но до искусственного интеллекта еще довольно-таки нам далеко. Говорить о том, что в ближайшее время заменить – можно сказать то, что в каком-нибудь производстве автоматизируют настройку станка, например, или будут детали более точные. Это сейчас уже есть, используется в нашей бытовой жизни, когда станки, роботы фрезеруют, вытачивают, то есть очень много делают. Это, естественно, упрощает процесс. В любом случае останутся люди, которые это будут разрабатывать, внедрять, собирать. Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Татьяна, в развитии ответа вашего коллеги, скажите, пожалуйста, вы как человек сочетающий в себе по профессии традиционную школу образования и все-таки передовые какие-то технологии, задавали когда-нибудь себе вопрос или можете на него ответить: не ровен час, когда очень большой сектор людей, специалистов заменит искусственный интеллект? Вы не боитесь этого?