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Из Красной книги исключат порядка 40 видов животных и растений

29 февраля 2024 07:03
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Из Красной книги Беларуси исключат около 40 видов животных и растений. Сейчас готовится новое, уже пятое по счету издание, которое выйдет в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Красной книги исключат порядка 40 видов животных и растений-1

На страницах обновленной версии появятся более 300 видов растений и 20 – животных. Среди них гигантская вечерница. Новых представителей семейства летучих мышей белорусские ученые обнаружили на территории нашей страны. По ряду животных будет снижен статус охраны. Среди них зубр европейский, рысь, медведь и барсук обыкновенный. Изменения связаны с увеличением их численности. Значительно возросло количество косолапых. Их насчитывается более 700 особей.

Из Красной книги исключат порядка 40 видов животных и растений-4

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов Беларуси:
Подсчет ведется с использованием разных технологий: фотоловушки, дроны, космические спутники. Учет, например, тех же краснокнижных видов: рыси, барсука и медведя – при их учете используются фотоловушки.

Из Красной книги исключат порядка 40 видов животных и растений-7

Александр Чайковский, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Состав орнитофауны у нас на сегодня 342 вида, увеличился более чем на 10 новых видов. Точно так и фауна млекопитающих у нас увеличилась за счет включения в состав и муфлона, и той же лошади Пржевальского, соответственно, она была включена и в Красную книгу.

Из Красной книги исключат порядка 40 видов животных и растений-10

Красная книга Беларуси – это официальное издание, содержащее список редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Беларуси видов диких животных и растений. Первое ее издание вышло в 1981-м году.

# Охрана природы # общество

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