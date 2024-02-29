Из Красной книги исключат порядка 40 видов животных и растений

Из Красной книги Беларуси исключат около 40 видов животных и растений. Сейчас готовится новое, уже пятое по счету издание, которое выйдет в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На страницах обновленной версии появятся более 300 видов растений и 20 – животных. Среди них гигантская вечерница. Новых представителей семейства летучих мышей белорусские ученые обнаружили на территории нашей страны. По ряду животных будет снижен статус охраны. Среди них зубр европейский, рысь, медведь и барсук обыкновенный. Изменения связаны с увеличением их численности. Значительно возросло количество косолапых. Их насчитывается более 700 особей.

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов Беларуси:

Подсчет ведется с использованием разных технологий: фотоловушки, дроны, космические спутники. Учет, например, тех же краснокнижных видов: рыси, барсука и медведя – при их учете используются фотоловушки.

Александр Чайковский, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Состав орнитофауны у нас на сегодня 342 вида, увеличился более чем на 10 новых видов. Точно так и фауна млекопитающих у нас увеличилась за счет включения в состав и муфлона, и той же лошади Пржевальского, соответственно, она была включена и в Красную книгу.