29 февраля – один раз в четыре года. Откуда взялся лишний день в месяце?

Раз в четыре года февраль длится на один день дольше. 29-е сутки в последний месяц зимы необходимы, чтобы календарные годы совпадали с астрономическими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объяснить это просто: Земля делает оборот вокруг Солнца за 365 дней и шесть часов, и в результате за несколько лет «набегает» лишний день. Нынешний год високосный. В связи с этим у многих еще остается достаточно предрассудков. Современные люди давно от них избавились. Ведь хорошие события всегда происходят не по расписанию.