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29 февраля – один раз в четыре года. Откуда взялся лишний день в месяце?

29 февраля 2024 07:11
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Раз в четыре года февраль длится на один день дольше. 29-е сутки в последний месяц зимы необходимы, чтобы календарные годы совпадали с астрономическими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 февраля – один раз в четыре года. Откуда взялся лишний день в месяце?-1

Объяснить это просто: Земля делает оборот вокруг Солнца за 365 дней и шесть часов, и в результате за несколько лет «набегает» лишний день. Нынешний год високосный. В связи с этим у многих еще остается достаточно предрассудков. Современные люди давно от них избавились. Ведь хорошие события всегда происходят не по расписанию.

# Космос # общество

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