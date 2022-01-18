«Детальное планирование не завершено». Что рассказали в Минобороны о проверке сил реагирования Союзного государства?

Новости Беларуси. Внезапная проверка. В Беларусь прибывают подразделения Вооруженных Сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Внезапная проверка. В Беларусь прибывают подразделения Вооруженных Сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Войска будут прибывать». Первые российские военнослужащие приехали в Беларусь – читайте здесь.
Подробной информацией о предстоящей проверке сил реагирования Союзного государства поделились 18 января в Министерстве обороны Беларуси на брифинге для иностранных атташе, аккредитованных при ведомстве.
Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:
Исходя из своих параметров (численности задействованного личного состава, основных систем вооружения и техники), предстоящая проверка не подлежит уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года. Хочу в очередной раз подчеркнуть, что Республика Беларусь продолжает неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по контролю над вооружением. Отмечу, что детальное планирование практических действий войск в ходе проверки еще не завершено. И следовательно, возможно внесение некоторых корректив.
Как сообщили на брифинге, провести внеплановые совместные маневры президенты Беларуси и России договорились еще в декабре 2021 года.