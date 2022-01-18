«Детальное планирование не завершено». Что рассказали в Минобороны о проверке сил реагирования Союзного государства?

Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:

Исходя из своих параметров (численности задействованного личного состава, основных систем вооружения и техники), предстоящая проверка не подлежит уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года. Хочу в очередной раз подчеркнуть, что Республика Беларусь продолжает неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по контролю над вооружением. Отмечу, что детальное планирование практических действий войск в ходе проверки еще не завершено. И следовательно, возможно внесение некоторых корректив.