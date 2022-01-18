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«Войска будут прибывать». Первые российские военнослужащие приехали в Беларусь

18 января 2022 10:35
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Новости Беларуси. Внезапная проверка. В Беларусь прибывают подразделения Вооруженных Сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Войска будут прибывать». Первые российские военнослужащие приехали в Беларусь-1

Главная цель – оценить готовность Союзного государства реагировать на внешние угрозы. Первые российские военнослужащие приехали в составе железнодорожного эшелона и привезли автомобильную и тяжелую технику.  

«Войска будут прибывать». Первые российские военнослужащие приехали в Беларусь-4

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:  
Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, войска будут прибывать на протяжении всего первого этапа. На данном этапе подразделениям предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в районы выполнения поставленных задач.  

«Войска будут прибывать». Первые российские военнослужащие приехали в Беларусь-7

 Отработка включает прикрытие границы на суше и в воздухе, оборону и удержание рубежей, а также разгром противника. Кроме того, проверят возможности логистической системы для перевозки войск. В рамках учений «Союзная решимость – 2022» перебросят два дивизиона С-400, дивизион «Панцирь-С» и 12 истребителей Су-35. ПВО покажут свою готовность защищать стратегические объекты.  

«Войска будут прибывать». Первые российские военнослужащие приехали в Беларусь-10

Второй этап учений начнется 10 февраля. На нем бойцы отработают усиление участков государственных рубежей и перекрытие каналов доставки оружия. В Минобороне подчеркнули, что учения проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, в том числе у западной и южной границ Беларуси.  

# Военные учения # общество # Инна Горбачева # Фотофакт

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