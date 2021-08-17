Десятки ведомств и инстанций за плечами. С какой просьбой белорус решил обратиться в Совет Республики?
Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Личные приемы на местах, выезды в регионы – это лишь часть большой работы, которая ежедневно ведется в стране. В частности, Советом Республики.
История одного обращения в репортаже Вероники Кудринецкой.
Весной 2021 года на имя председателя Совета Республики Натальи Кочановой пришло письмо от жителя поселка Кореличи Игоря Выдрицкого. В нем сообщалось:
Просим взять на контроль наше обращение по поводу смерти моей жены и матери моих сыновей Выдрицкой И.В., которая скончалась в реанимационном отделении УЗ «Кореличская ЦРБ» 17.07.2020, а также организовать встречу родственникам Выдрицкой И.В. с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И.
По заключению судмедэксперта, у Выдрицкой И.В. были обнаружены телесные повреждения на лице (гематома области лба, гематома и ссадина спинки носа), а также еще несколько гематом на теле и верхних конечностях. Данные повреждения не были описаны ни одним медработником в медицинской карте стационарного больного.
Восемь листов с просьбой о помощи. Десятки ведомств и инстанций за плечами. Целый год Игорь Выдрицкий был единственным подозреваемым по этому делу. Максимум, чего удалось добиться мужчине, – это собрать гору писем от разных официальных лиц. Без конкретных ответов.
Тогда и решил обратиться к парламентариям. Там отреагировали оперативно: с просьбой разобраться в этой истории направили председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктора Лисковича. Уже 15 июня заявитель и сенатор встретились лично. Тогда на приеме Виктор Лискович пообещал оказать юридическую поддержку обратившимся и проинформировать о случае Генеральную прокуратуру.
Игорь Выдрицкий:
Когда шло следствие, мы провели переписку со многими силовыми структурами, с Министерством здравоохранения. Как правило, получали только отписки, которые ссылались на какие-то нормативные документы. Поэтому уже мы потеряли всю надежду. Осталось только, мы обратились за помощью в Совет Республики на имя Кочановой Натальи Ивановны. И она совместно с Лисковичем Виктором Андреевичем приняла решение принять нас с сестрой на личный прием, который он провел 15 июня 2021 года. Он также профессионально, грамотно вник в нашу проблему и как медик, и как администратор.
На том же личном приеме, и уже на телевидении в частности, было высказано решение помочь нам юридически и направить наши материалы для рассмотрения в Генеральную прокуратуру. Они обещали попросить, чтобы нас приняли на личный прием. Или зам, или сам генеральный прокурор. И вот как результат, что касается юридической помощи, которая была обещана Виктором Андреевичем, – она оказана, с меня сняты все подозрения. Сегодня мы уже стоим у здания Генеральной прокуратуры, записаны на личный прием к заместителю генерального прокурора.
Поэтому еще раз высказываю огромное спасибо Наталье Ивановне Кочановой за ее вклад в это и Виктору Андреевичу Лисковичу. Потому что они неравнодушно отнеслись к нашей проблеме, в отличие многих тех инстанций, куда мы обращались. Надеюсь, что здравый смысл в этом деле победит.
Мужчина и вся его семья надеются, что правоохранительные органы не будут откладывать дело в долгий ящик и возьмут на контроль, проведут ряд комплексных проверок и экспертиз.
Приемы населения продолжаются и сейчас. С рабочими поездками сенаторы посещают и областные центры страны, и небольшие населенные пункты, чтобы сообща с местными властями устранить наболевшие вопросы. Поступающие обращения помогают эффективно осуществлять законодательную работу в стране и держать руку на пульсе проблем, волнующих сегодня белорусов. Практика проведения сенаторами личных приемов граждан будет продолжена и в дальнейшем. В частности, 19 августа личный прием граждан в Минске проведет Сергей Сивец.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Для многих белорусов обращение к законодателям – единственная надежда на благополучный выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Только за 2020 год в адрес Совета Республики поступило больше 3 000 обращений. На каждое из них реагируют в индивидуальном порядке, а вопросы, обсуждаемые на личных приемах, все чаще находят отклики в законопроектах.