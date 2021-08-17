Пётр Симоненко: к чему может привести конфликт в Афганистане и каковы главные проблемы вакцинации в Украине?

Новости Беларуси. Ситуацию в Афганистане 17 августа прокомментировал лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы пообщались с политиком в Гомеле: сюда он прибыл 17 августа, чтобы вакцинироваться от COVID-19. Мы не упустили возможность задать ему вопросы. Обсудили события в Украине, почему именно в Беларуси политик решил сделать прививку. Но начали наш разговор с самого острого вопроса, международной повестки дня – Афганистана. Насколько глубинный этот кризис, где его корни и куда это все может привести? Неизбежно будет радикализация мусульманского мира государств Средней Азии

Петр Симоненко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины:

Все, что связано с Египтом и Ближним Востоком, другими государствами Северной Африки. Они просто нагло, цинично вмешивались, топтали все то, что было национальной гордостью и традициями народов. И там не получилось, потому что Россия сдержала процессы, которые пытались навязать американцы, особенно в Сирии через вариант ИГИЛ-1. Это ИГИЛ-2, и я лично считаю, что американцы преднамеренно ушли оттуда, чтобы создать возможность государственности радикально настроенным факторам через мусульманский мир и проникновение. Учтите, там же таджиков 40 % живет, там многие из Узбекистана. И это неизбежно будет по сути радикализация мусульманского мира государств Средней Азии, и это безусловно пойдет дальше на Россию. Учтите, что это сердцевина практически, подбрюшье России. Если Украина представляет страшную территорию для военно-политического противостояния и возможности использования как плацдарм военный, то там через духовный плацдарм, радикализацию этих отношений будет попытка расчленения России. По Беларуси пытались перевернуть, сменить режим и захватить полностью территорию. Здесь, я думаю, американцы поставили задачу – через вариант ИГИЛ-2 по сути территориально расчленить Россию с помощью мусульманского фактора. Многие эксперты говорят о том, что подобные сценарии могут быть применены в будущем и к Украине. Сейчас власть, которая существует, поддерживается американским режимом. Что будет, если одновременно уйдут американцы, например? «Деньги платит народ Украины за все это, а структуры создавало ФБР»

Петр Симоненко:

То, о чем мы говорим, привело к тому, что Украину разделили на две части – Восток и Запад. И этим спекулировали, через Восток и Запад на том, чтобы, как говорили древние греки, разделяй и властвуй. Точно так это все было сделано. Вначале языки, потом начали говорить о духовности, разорвали у нас православную церковь. У нас создали протекторат, в том числе и духовный, под влиянием уже западной, в данном случае греко-католической и униатской, церкви. Это очень серьезные процессы. У вас они тоже исторические корни имеют, как и у нас. Американцы не уйдут с этого плацдарма, потому что здесь они уже все сделали. Марионеточный режим есть, экономика разрушена, все, что связано с возможными действиями со стороны Украины, регулируется только американцами. Во всех службах, начиная от Службы безопасности, далее – правоохранительными органами, экономическими блоками и социальными, везде сидят американцы. У нас органы создали шесть структур по борьбе с коррупцией, государственные. Деньги платит народ Украины за все это, а все это создавалось ФБР. ФБР создавало, были их инструкторы, законную базу сформировали только для того, чтобы это было возможностью держать под контролем тех же самых олигархов. Вы говорили, что в среднеазиатский конфликт могут быть вовлечены Донбасс, Крым. Какие могут быть сценарии? Сесть за стол переговоров, четко сказать, какие вопросы отрегулируем Петр Симоненко:

Должны быть реализованы Минские договоренности, только разговор Киева напрямую с Донбассом. Сесть за стол переговоров, четко сказать, как мы, какие вопросы отрегулируем и поставить на этом точку. Почему и Александр Григорьевич, выступая на этом «Разговоре», четко подчеркнул, что да, надо, чтобы садились и разговаривали с Донбассом. А то получается, со своим народом не разговаривают те, которые принимают решение убивать этот народ. Если можете, проведите параллель между белорусским здравоохранением, вы чуть-чуть столкнулись с ним, и тем, что сейчас происходит в Украине. «Начали в Украину за огромные деньги завозить так называемую вакцину, причем она некачественная»