Пётр Симоненко: к чему может привести конфликт в Афганистане и каковы главные проблемы вакцинации в Украине?
Новости Беларуси. Ситуацию в Афганистане 17 августа прокомментировал лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы пообщались с политиком в Гомеле: сюда он прибыл 17 августа, чтобы вакцинироваться от COVID-19. Мы не упустили возможность задать ему вопросы. Обсудили события в Украине, почему именно в Беларуси политик решил сделать прививку. Но начали наш разговор с самого острого вопроса, международной повестки дня – Афганистана.
Насколько глубинный этот кризис, где его корни и куда это все может привести?
Неизбежно будет радикализация мусульманского мира государств Средней Азии
Петр Симоненко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины:
Все, что связано с Египтом и Ближним Востоком, другими государствами Северной Африки. Они просто нагло, цинично вмешивались, топтали все то, что было национальной гордостью и традициями народов. И там не получилось, потому что Россия сдержала процессы, которые пытались навязать американцы, особенно в Сирии через вариант ИГИЛ-1. Это ИГИЛ-2, и я лично считаю, что американцы преднамеренно ушли оттуда, чтобы создать возможность государственности радикально настроенным факторам через мусульманский мир и проникновение. Учтите, там же таджиков 40 % живет, там многие из Узбекистана. И это неизбежно будет по сути радикализация мусульманского мира государств Средней Азии, и это безусловно пойдет дальше на Россию. Учтите, что это сердцевина практически, подбрюшье России. Если Украина представляет страшную территорию для военно-политического противостояния и возможности использования как плацдарм военный, то там через духовный плацдарм, радикализацию этих отношений будет попытка расчленения России. По Беларуси пытались перевернуть, сменить режим и захватить полностью территорию. Здесь, я думаю, американцы поставили задачу – через вариант ИГИЛ-2 по сути территориально расчленить Россию с помощью мусульманского фактора.
Многие эксперты говорят о том, что подобные сценарии могут быть применены в будущем и к Украине. Сейчас власть, которая существует, поддерживается американским режимом. Что будет, если одновременно уйдут американцы, например?
«Деньги платит народ Украины за все это, а структуры создавало ФБР»
Петр Симоненко:
То, о чем мы говорим, привело к тому, что Украину разделили на две части – Восток и Запад. И этим спекулировали, через Восток и Запад на том, чтобы, как говорили древние греки, разделяй и властвуй. Точно так это все было сделано. Вначале языки, потом начали говорить о духовности, разорвали у нас православную церковь. У нас создали протекторат, в том числе и духовный, под влиянием уже западной, в данном случае греко-католической и униатской, церкви. Это очень серьезные процессы. У вас они тоже исторические корни имеют, как и у нас.
Американцы не уйдут с этого плацдарма, потому что здесь они уже все сделали. Марионеточный режим есть, экономика разрушена, все, что связано с возможными действиями со стороны Украины, регулируется только американцами. Во всех службах, начиная от Службы безопасности, далее – правоохранительными органами, экономическими блоками и социальными, везде сидят американцы. У нас органы создали шесть структур по борьбе с коррупцией, государственные. Деньги платит народ Украины за все это, а все это создавалось ФБР. ФБР создавало, были их инструкторы, законную базу сформировали только для того, чтобы это было возможностью держать под контролем тех же самых олигархов.
Вы говорили, что в среднеазиатский конфликт могут быть вовлечены Донбасс, Крым. Какие могут быть сценарии?
Сесть за стол переговоров, четко сказать, какие вопросы отрегулируем
Петр Симоненко:
Должны быть реализованы Минские договоренности, только разговор Киева напрямую с Донбассом. Сесть за стол переговоров, четко сказать, как мы, какие вопросы отрегулируем и поставить на этом точку. Почему и Александр Григорьевич, выступая на этом «Разговоре», четко подчеркнул, что да, надо, чтобы садились и разговаривали с Донбассом. А то получается, со своим народом не разговаривают те, которые принимают решение убивать этот народ.
Если можете, проведите параллель между белорусским здравоохранением, вы чуть-чуть столкнулись с ним, и тем, что сейчас происходит в Украине.
«Начали в Украину за огромные деньги завозить так называемую вакцину, причем она некачественная»
Петр Симоненко:
Политика Украины из-за внешнего влияния, особенно когда министр здравоохранения приехал к тому же исполняющему обязанности посла Соединенных Штатов Америки в Украине, в Киеве, ему запретили вообще рассматривать российскую вакцину на территории Украины. Он, естественно, сказал: нет, мы никогда не будем, это вакцина агрессоров. Вакцина – для здоровья народа Украины, а не то, что вы пытаетесь сказать. Я исходил из того, что начали в Украину за огромные деньги завозить так называемую вакцину, причем она некачественная. И она либо из Индии поступала, когда-то поехали туда, пытались договариваться бог знает с кем, а эта вакцина – еще до конца не были проведены в полном объеме исследования.
«Украинские врачи не доверяют тем вакцинам, которыми их заставляют вакцинироваться»
По китайской. Китайская сторона после проблемы завода «Мотор Сич», когда украинская сторона, по сути, под диктат Соединенных Штатов Америки. То, что завозили Pfizer, и там температурный режим колоссальным образом нарушался – вместо 70-80 при 12 градусах завозили, и это уже стало достоянием средств информации. Нельзя в таких условиях сегодня доверять тому, что происходит. И еще один фактор для меня был немаловажным. Это то, что украинские врачи не доверяют тем вакцинам, которыми их заставляют вакцинироваться. Тут же проблема в другом – методом принуждения уже осуществляется это. Я доверяю российской вакцине, я попросил своих коллег и друзей здесь, в Беларуси: помогите в этой возможности, вакцинироваться. Я признателен всем им за то, что она была оказана. Буду рекомендовать своим товарищам – идите и ищите любую возможность приехать в Беларусь и сделать той вакциной, которая вас будет по-настоящему защищать.