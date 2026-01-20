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Десятки тысяч долларов незаконного дохода! Хакер-самоучка задержан в Бресте

20 января 2026 06:54
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Тысячи пострадавших и десятки тысяч долларов незаконного дохода. В Бресте сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью задержали 25‑летнего жителя областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Он распространял троянские программы под видом читов для игр и бесплатных приложений.

Десятки тысяч долларов незаконного дохода! Хакер-самоучка задержан в Бресте-2

Олег Колтуневич, заместитель начальника УПК УВД Брестского облисполкома:
Установлено, что 25-летний неработающий брестчанин распространял вредоносные программы, маскируя их под чаты игровой индустрии и бесплатное программное обеспечение. На протяжении длительного времени фигурант использовал и распространял троянское программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного доступа к компьютерным системам и хищения персональных данных пользователей, включая учетные записи, банковскую информацию и сведения о криптокошельках. 

Похищенные данные злоумышленник реализовал в теневом сегменте сети Интернет. По предварительной оценке, потерпевшими стали более трех тысяч граждан стран СНГ и Европы, в том числе белорусы, а общая сумма незаконного дохода превысила десятки тысяч долларов США. Проводится мероприятие по установлению всех эпизодов противоправной деятельности, а также иных потерпевших.

Следствие продолжает работу. За использование и распространение вредоносных программ брестчанину грозит серьезная уголовная ответственность. Эксперты напоминают: бесплатные приложения и читы могут оказаться ловушкой. Пользователям стоит быть внимательнее, чтобы не стать жертвой киберпреступников.

# Интернет # МВД Беларуси # МВД # Интернет-мошенничество

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