Сотрудники МВД во главе с министром окунулись в купель на Крещение

В Беларуси отметили праздник Крещения Господня. После молебна окунулись в ледяную купель и сотрудники Министерства внутренних дел на территории колледжа МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси отметили праздник Крещения Господня. После молебна окунулись в ледяную купель и сотрудники Министерства внутренних дел на территории колледжа МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие пришли семьями. Для правоохранителей крещенские купания – давняя традиция, признаются, что после погружения ощущают особый прилив сил. Мороз в 15 градусов только усилил впечатления. Купание в проруби стало символом единства большого коллектива. Руководители и сотрудники МВД по всей стране поддержали обряд, показывая пример подрастающему поколению стражей порядка.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Всегда крещенские морозы были настоящими морозами, как в этом году. И Министерство внутренних дел всегда соблюдает данную традицию. Сегодня здесь присутствуют все генералы МВД Республики Беларусь, наши курсанты, лицеисты. В первую очередь, это крепость духа. Без крепости духа и настоящего стержня сотрудника милиции выполнять задачи, которые стоят перед нами, просто невозможно.
На территории колледжа МВД, который в 2026 году официально начал работу в деревне Горани Минского района, примеру министра последовали около 300 человек. Для участников подготовили точки обогрева, полевую кухню с солдатской кашей и горячим чаем.
– Ребенок учится на втором курсе лицея МВД. Мы все ныряем первый раз. Впечатления, конечно, самые яркие, самые классные. Всем советую это сделать.
– Большое спасибо Министерству внутренних дел за организацию такого праздника и такого купания.
Я являюсь курсантом третьего курса. Окунаюсь уже в третий раз. Испытываю чувство бодрости, прилив сил. Очень нравится. Горжусь быть курсантом.
Крещенские купания укрепляют здоровье, силу духа и настрой. Закалка и твердость духа личного состава МВД помогут и дальше обеспечивать безопасность и правопорядок в Беларуси.