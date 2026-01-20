Сотрудники МВД во главе с министром окунулись в купель на Крещение

В Беларуси отметили праздник Крещения Господня. После молебна окунулись в ледяную купель и сотрудники Министерства внутренних дел на территории колледжа МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие пришли семьями. Для правоохранителей крещенские купания – давняя традиция, признаются, что после погружения ощущают особый прилив сил. Мороз в 15 градусов только усилил впечатления. Купание в проруби стало символом единства большого коллектива. Руководители и сотрудники МВД по всей стране поддержали обряд, показывая пример подрастающему поколению стражей порядка.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Всегда крещенские морозы были настоящими морозами, как в этом году. И Министерство внутренних дел всегда соблюдает данную традицию. Сегодня здесь присутствуют все генералы МВД Республики Беларусь, наши курсанты, лицеисты. В первую очередь, это крепость духа. Без крепости духа и настоящего стержня сотрудника милиции выполнять задачи, которые стоят перед нами, просто невозможно.