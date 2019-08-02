Десантники показали элементы рукопашного боя и акробатики. В Бресте с размахом отмечают День ВДВ

Новости Беларуси. Кто, если не мы. Девиз голубых беретов 2 августа можно услышать чаще обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушно-десантные войска отмечают профессиональный праздник. По традиции в этот день в парках и скверах встречаются сослуживцы разных поколений. Торжества проходят и в действующих частях.

Грандиозные показательные выступления развернулись и на плацу 38-ой воздушно-десантной бригады в Бресте. Несколько десятков подготовленных бойцов совершили марш-бросок. Самым увлекательным моментом программы стал вальс на автомобилях.

Действующие десантники показали элементы рукопашного боя и акробатики, а также боевой эпизод с уничтожением условного противника и эвакуацией на вертолете. Ну и, конечно, не обошелся День ВДВ без парашютных прыжков.

Александр Ярошевич, житель Бреста:

Во-первых, тут прививали нам, что ВДВ суперэлитные. Так что, приходишь сюда, как говорил командующий, гордись. Прыжки, нагрузки, которые дают. Танкисты на танке – им проще, а мы все пешком бегали.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций вооруженных сил Беларуси:

Я всех поздравляю с праздником. Я думаю, для жителей города, для гостей всех делегаций 38-ая показала хороший праздник, достойный праздник. Ну и показала все свои возможности, то, что было можно показывать. Думаю, жители города оценят это.