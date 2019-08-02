Со 2 августа лето переходит к осени. Православная церковь отмечает Ильин день

Новости Беларуси. Православная церковь отмечает Ильин день. В честь одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета, службы проходят во всех храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образ пророка тесно переплетался с божеством, покровительствовавшим у язычников плодородию, грому и дождю. В народе считается, что именно со 2 августа лето переходит к осени и с этого дня заканчивается купальный сезон.