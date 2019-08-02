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Со 2 августа лето переходит к осени. Православная церковь отмечает Ильин день

02 августа 2019 08:54
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Новости Беларуси. Православная церковь отмечает Ильин день. В честь одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета, службы проходят во всех храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со 2 августа лето переходит к осени. Православная церковь отмечает Ильин день-1

Образ пророка тесно переплетался с божеством, покровительствовавшим у язычников плодородию, грому и дождю. В народе считается, что именно со 2 августа лето переходит к осени и с этого дня заканчивается купальный сезон.

Со 2 августа лето переходит к осени. Православная церковь отмечает Ильин день-4

Со 2 августа лето переходит к осени. Православная церковь отмечает Ильин день-6

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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