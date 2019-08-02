Потепление и кратковременные дожди. Погода на выходные 3-4 августа

Новости Беларуси. На выходных 3-4 августа в Беларуси ожидается теплая погода с кратковременными дождями.

По информации Белгидромета, уже в субботу, 3 августа, в Беларусь вернется тепло. Воздух прогреется до +21°С, а по юго-западу страны до +24°С. Местами на территории страны возможны кратковременные дожди, днем вероятны грозы.

К воскресенью, 4 августа, погода ухудшится. Температура воздуха опустится до +13°С по северу страны и до +22°С по югу. Ночью и в первой половине дня вероятны кратковременные дожди.