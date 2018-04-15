Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии

Новости Беларуси. В Беларуси развивается не только велоинфраструктура (здесь подробнее), но и велоиндустрия. Например, экологически чистый вид транспорта – деревянный велосипед, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Карпович, инженер-технолог предприятия по производству велосипедов из дерева:

Начинали от доски. Доску мы распиливали на ламели, калибровали в нужную толщину, склеивали общий корпус. Общий корпус фрезеровали, потом заднюю вилку набирали из шпонок, фрезеровали. И склеивали все в готовую раму велосипеда. У меня ушло два месяца от дизайна до готового изделия.

Технические характеристики этого двухколесного эковелосипеда интересны тем, что, несмотря на общую массу более 20 килограмм, передвигаться на нем удобно. Модель второго поколения оснащена передней вилкой из железа. За счет этого достигается максимальный уровень комфорта и управляемости.

Максим Слиж, СТВ:

Вот оно – деревянно-баллистическое чудо белорусской инженерии. Движется оно по принципу «два колеса и пара ног». Есть своеобразный гудок и шестиступенчатая коробка передач. В общем, садись, запрягай и отчаливай.

Кстати, изготавливаются все детали вручную. На станке древесина проходит только предварительную подготовку. Получается, что каждый такой агрегат по-своему оригинален и эксклюзивен. Что касается качества, то только на раму производитель дает гарантию сразу на 5 лет. А по просьбе заказчика велосипед могут сделать из березы или ясеня.

Дмитрий Карпович:

Если взять одну полноценную березу и распустить ее на доску, можем получить около 2-3 велосипедов.

Уходит на заготовку деталей и сборку одного деревянного коня примерно неделя. Учитывая требования заказчика, модель может быть произведена и вовсе по личному набору параметров: рост, длина рук, размер ноги.

Дмитрий Карпович:

В старом велосипеде плохо поворачивался руль, плюс он был односкоростной. Мы решили сделать руль как в полноценном велосипеде, добавить скоростей. В перспективе – перейти на дисковые тормоза. Электроколесо тоже поставить, мы над этим работаем.