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Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии

15 апреля 2018 20:57
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Новости Беларуси. В Беларуси развивается не только велоинфраструктура (здесь подробнее), но и велоиндустрия. Например, экологически чистый вид транспорта – деревянный велосипед, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии-1

Дмитрий Карпович, инженер-технолог предприятия по производству велосипедов из дерева:
Начинали от доски. Доску мы распиливали на ламели, калибровали в нужную толщину, склеивали общий корпус. Общий корпус фрезеровали, потом заднюю вилку набирали из шпонок, фрезеровали. И склеивали все в готовую раму велосипеда. У меня ушло два месяца от дизайна до готового изделия.

Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии-4

Технические характеристики этого двухколесного эковелосипеда интересны тем, что, несмотря на общую массу более 20 килограмм, передвигаться на нем удобно. Модель второго поколения оснащена передней вилкой из железа. За счет этого достигается максимальный уровень комфорта и управляемости.

Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии-7

Максим Слиж, СТВ:
Вот оно – деревянно-баллистическое чудо белорусской инженерии. Движется оно по принципу «два колеса и пара ног». Есть своеобразный гудок и шестиступенчатая коробка передач. В общем, садись, запрягай и отчаливай.

Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии-10

Кстати, изготавливаются все детали вручную. На станке древесина проходит только предварительную подготовку. Получается, что каждый такой агрегат по-своему оригинален и эксклюзивен. Что касается качества, то только на раму производитель дает гарантию сразу на 5 лет. А по просьбе заказчика велосипед могут сделать из березы или ясеня.

Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии-13

Дмитрий Карпович:
Если взять одну полноценную березу и распустить ее на доску, можем получить около 2-3 велосипедов.

Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии-16

Уходит на заготовку деталей и сборку одного деревянного коня примерно неделя. Учитывая требования заказчика, модель может быть произведена и вовсе по личному набору параметров: рост, длина рук, размер ноги.

Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии-19

Дмитрий Карпович:
В старом велосипеде плохо поворачивался руль, плюс он был односкоростной. Мы решили сделать руль как в полноценном велосипеде, добавить скоростей. В перспективе – перейти на дисковые тормоза. Электроколесо тоже поставить, мы над этим работаем.

Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии-22

Сегодня белорусские велосипеды из дерева поставляются и в Россию, и в Казахстан. В планах – партия в США. Востребованы они и на внутреннем рынке. Настоящие ценители искусства отмечают, что на ведущих мировых выставках поклонников этого произведения с каждым годом становится больше.

Тестируем тот самый деревянный велосипед. Репортаж СТВ

# общество # Фотофакт # Велосипед # Дмитрий Карпович # Максим Слиж

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