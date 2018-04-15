Тестируем тот самый деревянный велосипед. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Экологически чистый вид транспорта – деревянный белорусский велосипед. Начинаем тест-драйв базовой модели в программе «Неделя» на СТВ.
Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии
Новости Беларуси. Экологически чистый вид транспорта – деревянный белорусский велосипед. Начинаем тест-драйв базовой модели в программе «Неделя» на СТВ.
Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии
Максим Слиж, СТВ:
Кое-что получилось. Напоминает старый добрый дедовский пример: хочешь проверить свое транспортное средство – тормози резко и стартуй быстро.
Сперва гонка с авто, и не на скорость, а на практичность. Ведь в городе во время пробок велосипедист может многое. Конечно, в начальной скорости деревянный велосипед своим братьям из современных легких сплавов уступает. Однако у водителя я смог выиграть первые 50 метров. Да и ПДД здесь так же на моей стороне.
Теперь настало время теста на управляемость и резвость. Попытка покуражиться. Ну, кто не пытался в юности произвести впечатление на девочек?
Максим Слиж:
И еще один трюк из детства, который не раз пытались выполнить ребята во дворе – провести, подбросив заднее колесо. Так называемая «Ласточка».\
Говорить о практичности можно многое. Да и прохожие пройти рядом, не обернувшись, не могут. Плюс, при желании можно подрабатывать и частным извозом.
Максим Слиж:
А это – верх моего пилотажного мастерства. Фактически, на это средство передвижения можно взять с собой и еще одного пассажира.