Когда посевная становится народным делом, а жизнь на селе – поводом для гордости. Рассказывают жители Квасовки Гродненского района

Новости Беларуси. В хозяйствах понимают, насколько важно не упустить ни одного дня. Они должны сделать всё возможное, чтобы урожай был хорошим. Это даже не обсуждается!

Железные кони – на старт. Горячая пора для аграриев. К посевной кампании в производственном кооперативе имени Кремко готовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Топлива хватит на весь полевой сезон, удобрения закуплены, техника отремонтирована. А семена только отборные – их высокое качество подтверждено лабораторно. Контрольную проверку провела специально созданная в стране рабочая группа – без нареканий.

Из кабины трактора Юрия Сенько – бескрайний горизонт. Сеет ячмень. Внимательно смотрит, чтобы засеянные участки не шли внахлест. Помогает опыт – 20 лет стажа, и совет отца-механизатора – всегда следить за состоянием трактора. Ведь работа от рассвета до заката щедро окупается.

Галина Буро, корреспондент:

А чтобы нива действительно буйно цвела и колосилась, важно соблюсти технологию. Это аксиома! Осенью здесь поля перепахали, сейчас проходят культиватором, чтобы, как говорится, земля дышала. Затем соберут камни, внесут удобрения. И только после этого в землю можно будет опускать зерно.

По результатам прошлой уборочной, это хозяйство первое в области и в тройке лидеров в стране по урожайности. А еще в ПК имени Кремко решили активно применять мировой опыт точного земледелия. Уже закуплены навигационные системы, которые сами через спутник оценивают урожай и рассчитывают нормы внесения удобрений.

Эдуард Каплич, главный агроном ПК имени В.И. Кремко:

Есть смысл этим заниматься, будем докупать сейчас в данный момент дополнительное оборудование. Это и экономия минеральных удобрений, а в дальнейшем и средств защиты. Но как говорится, не хлебом единым. Производство и социальная жизнь тружеников неразрывны. Центр хозяйства – агрогородок Квасовка. Деревенский быт в европейском стиле. Школа, детский сад, клуб, амбулатория, магазины, кафе, парк с набережной. Везде благоустройство, дороги асфальтированы – чем не деревня будущего? Квартирный вопрос в приоритете.

Владимир Махомет еще недавно числился городским жителем. В университете получил специальность «ветврач» – и распределение в ПК имени Кремко. Признается: поначалу думал отработать два года и уехать. Но здесь понравилось, зарплата хорошая. Привез и супругу Татьяну из Гродно. А в качестве свадебного подарка получил от хозяйства новую трехкомнатную квартиру.

Владимир Махомет, ветврач ПК имени В.И. Кремко:

Раз в декаду дают 15 килограммов мяса, на день рождения – 25. Татьяна Махомет, супруга:

Детский сад хороший, ничем не хуже, чем городской.

В Квасовке больше тысячи жителей. Но хозяйство заботится и о 20 близлежащих деревнях. Такую традицию в свое время завел председатель хозяйства, герой Беларуси Виталий Кремко.

В благодарность, после его смерти местные жители сами попросили у власти переименовать колхоз «Октябрь-Гродно» в СПК имени Кремко. Сегодня дело отца продолжает и приумножает сын.

Сергей Кремко, председатель ПК имени В.И. Кремко:

Сегодня хозяйство полностью газифицировано, на индивидуальном отоплении каждый житель.

Последняя новинка от хозяйства – собственное СТО в агрогородке. Все виды ремонта частных машин. Цены – как своим.

Геннадий Тереневич, житель агрогородка Свислочь:

Водителям гораздо проще – экономия времени. Во-вторых, экономия денег, потому что поездки в разные стороны – это тоже накладно для семьи. А это фирменная команда по мини-футболу ПК имени Кремко, созданная по инициативе председателя.

Днем работа на производстве, вечером – тренировки. Спорт сплачивает. Пригласили квалифицированного тренера из Гродно. Планы амбициозные – метят в высшую лигу.