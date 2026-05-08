Депутаты в преддверии Дня Победы возложили цветы к братской могиле в парке Челюскинцев

В Беларуси с трепетом сохраняют память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. В преддверии 9 Мая по всей стране проходят памятные мероприятия. Сегодня, 8 мая, цветы возложили к братской могиле в минском парке Челюскинцев. В церемонии принял участие председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии почтили память воинов Советской армии, подпольщиков и мирных жителей, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками. В этой братской могиле покоятся около 10 тысяч человек.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Война зацепила каждую белорусскую семью. Кто-то воевал в партизанском отряде, кто-то помогал, ухаживал за ранеными, выпекал хлеб. В тылу врага также ковалась Победа. Многие прошли дорогами войны. И я прекрасно помню рассказы отца, который воевал в 330-й Могилевской стрелковой Краснознаменной дивизии, прошел с боями, завершил войну в Германии. И в каждой семье хранятся реликвии, фотографии.

Говоря о сохранении исторической правды, парламентарии отметили, что важно демонстрировать молодежи не только художественные, но и документальные кадры военных лет. Так у подрастающего поколения будет возможность еще лучше понять, какой ценой досталась Победа.