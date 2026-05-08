99-летний ветеран из Могилева Михаил Титов принял поздравления с Днем Победы

В Могилеве ветерана Великой Отечественной войны Михаила Титова поздравили с наступающим Днем Победы парадом и оркестром у его дома. Об этом сообщает БЕЛТА.

В декабре ему исполнится 100 лет, однако он продолжает активно заниматься дачей и хозяйством.

В годы войны Титов был партизаном, затем служил в Красной армии, прошел Восточную Пруссию и встретил Победу в госпитале после тяжелого ранения. Он признался, что главным пожеланием для всех считает мир. После войны Михаил Титов работал в молочной промышленности и участвовал в создании бренда «Бабушкина крынка».

Поздравляя ветерана, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко отметил его силу духа и важность сохранения памяти о подвиге поколения победителей.