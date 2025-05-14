Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и Саудовской Аравии о воздушном сообщении

На очередном заседании второй сессии Палаты представителей депутаты рассмотрели ряд вопросов. Так, прямые авиарейсы свяжут Беларусь и Саудовскую Аравию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ратифицировано и соглашение о воздушном сообщении между нашей страной и Сейшельскими островами. Это позволит развивать и укреплять экономические, коммерческие и туристические связи между государствами.

Виталий Уткин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального Собрания Беларуси:

Республика Беларусь четко вписывается в архитектуру авиаперевозок, международного контакта. Мы сегодня демонстрируем всему миру, вопреки той информации, которую забрасывают западные политики, западная пропагандистская машина. Поэтому развитие в мирной отрасли, туризме и взаимоотношение между нашими странами выходят для демонстрации миру, как необходимо взаимодействовать в странах, в экономических, политических, дружеских и культурных отношениях.