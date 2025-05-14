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Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и Саудовской Аравии о воздушном сообщении

14 мая 2025 10:35
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На очередном заседании второй сессии Палаты представителей депутаты рассмотрели ряд вопросов. Так, прямые авиарейсы свяжут Беларусь и Саудовскую Аравию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ратифицировано и соглашение о воздушном сообщении между нашей страной и Сейшельскими островами. Это позволит развивать и укреплять экономические, коммерческие и туристические связи между государствами.

Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и Саудовской Аравии о воздушном сообщении-2

Виталий Уткин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального Собрания Беларуси:
Республика Беларусь четко вписывается в архитектуру авиаперевозок, международного контакта. Мы сегодня демонстрируем всему миру, вопреки той информации, которую забрасывают западные политики, западная пропагандистская машина. Поэтому развитие в мирной отрасли, туризме и взаимоотношение между нашими странами выходят для демонстрации миру, как необходимо взаимодействовать в странах, в экономических, политических, дружеских и культурных отношениях.

Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и Саудовской Аравии о воздушном сообщении-4

Кроме того, народные избранники ратифицировали соглашение между Беларусью и Россией о порядке взаимного исполнения постановлений судов двух стран. Теперь приговоры не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории Союзного государства в одинаковом порядке.

# Международное сотрудничество # Авиасообщение # Государственная политика

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