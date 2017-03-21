Депутаты посадили аллею в парке Тивали в честь 100-летия Мингорсовета

Новости Беларуси. Сотня новых деревьев украсила Фрунзенский район столицы. С неподдельным энтузиазмом за лопаты взялись те, кто привык работать головой. В честь столетия Мингорсовета депутаты символично высадили целую алею в парке Тивали. К созданию новой зеленой территории приложили усилия представители администрации Фрунзенского района и школьники. Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:

Символично, что депутаты прибыли в жилой, густонаселенный микрорайон города, где, на наш взгляд, существует недостаток зеленых насаждений.

Дмитрий Мухо:

Приятно очень, это нужное дело. Красивее будет в парке. У меня дочка подрастает, мы тут с ней гуляем.