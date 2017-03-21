Первая в Минской области стартап-школа открылась в Копыле

Новости Беларуси. В учебных заведениях Минщины реализуют бизнес-идеи и создают новые предприятия.

На базе Копыльского государственного колледжа открыли первую в области стартап-школу.

Организация помогает выявить талантливых молодых людей, творческие задумки которых можно воплотить в реальной жизни. Бизнес-компания действует по 8 направлениям – от пошива одежды до разработки инновационных проектов. Уже несколько студентов запатентовали свои изобретения и создают конкуренцию крупным предпринимателем.

Наталья Лукашевич, руководитель стартап-школы Копыльского государственного колледжа:

В наше время любая женщина водит машину. Чтобы не поранить каблук от педаль сцепления, тормоза или газа, мы разработали вот такую автопяточку. Она не только защищает каблук, но и украшает обувь. Поэтому женщины могут не снимать эту автопятку и не за рулем.