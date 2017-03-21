Стилизованный герб, название города и цифра юбилея. В Бресте представили логотип 1000-летия города

Новости Беларуси. Логотип к тысячелетию города выбрали в Бресте. Всего было представлено 23 работы. Конкурсная комиссия, в которую вошли художники, журналисты, архитекторы, оценивали работы по четырем критериям: оригинальность, лаконичность, выразительность и уникальность. Вот он – свежий, эмоциональный, современный и в то же время простой и с историческим подтекстом – новый логотип тысячелетия Бреста. Тот, который праздник будет не только сопровождать, а по сути его же олицетворять.

Светлана Семашко, заведующий сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома:

Логотип Анны Редько, как заметили многие члены комиссии, очень легкий, почти воздушный, какой-то молодежный и очень современный. Выбор из 23 конкурсантов – дело простое только на первый взгляд. К такому выводу пришли и в комиссии из творческой элиты города.

И все же выбор пал, пожалуй, на самый искренний и профессиональный вариант. Иначе и не объяснишь любовь брестчан с первого взгляда. Жители Бреста:

Логотип должен быть ярким, лаконичным и запоминающимся. Он запоминается и перекликается история древняя.

Нравится. Очень красочно, интересно, по-молодежному. Сама же автор логотипа – дизайнер Анна Редько – признается: прорисовывать сначала в мыслях, а потом и на бумаге начала еще три года назад. Что важно, конечный вариант юбилейного бренда прост и понятен каждому брестчанину. В его основе лук и стрела, которые символизируют город с XVI века.