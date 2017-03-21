Стилизованный герб, название города и цифра юбилея. В Бресте представили логотип 1000-летия города
Новости Беларуси. Логотип к тысячелетию города выбрали в Бресте. Всего было представлено 23 работы. Конкурсная комиссия, в которую вошли художники, журналисты, архитекторы, оценивали работы по четырем критериям: оригинальность, лаконичность, выразительность и уникальность.
Вот он – свежий, эмоциональный, современный и в то же время простой и с историческим подтекстом – новый логотип тысячелетия Бреста. Тот, который праздник будет не только сопровождать, а по сути его же олицетворять.
Светлана Семашко, заведующий сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома:
Логотип Анны Редько, как заметили многие члены комиссии, очень легкий, почти воздушный, какой-то молодежный и очень современный.
Выбор из 23 конкурсантов – дело простое только на первый взгляд. К такому выводу пришли и в комиссии из творческой элиты города.
И все же выбор пал, пожалуй, на самый искренний и профессиональный вариант. Иначе и не объяснишь любовь брестчан с первого взгляда.
Жители Бреста:
Логотип должен быть ярким, лаконичным и запоминающимся. Он запоминается и перекликается история древняя.
Нравится. Очень красочно, интересно, по-молодежному.
Сама же автор логотипа – дизайнер Анна Редько – признается: прорисовывать сначала в мыслях, а потом и на бумаге начала еще три года назад.
Что важно, конечный вариант юбилейного бренда прост и понятен каждому брестчанину. В его основе лук и стрела, которые символизируют город с XVI века.
Анна Редько, дизайнер:
Это гораздо более серьезная работа. Тут заказчик, можно сказать, 300 тысяч человек, а не 1-2 владельца фирмы.
И все же, самый главный знак качества логотипа, как считает Анна, это его жизнь после праздника.
На сувенирной продукции и праздничной атрибутике новый логотип появится уже совсем скоро. Причем он будет представлен в самых разных вариациях – культурно-развлекательной, спортивной и, конечно, исторической.
В рамках юбилея в Бресте не только появится своя визитная карточка, но и станет лучше сам облик города. В новое тысячелетие здесь планируют шагнуть с новыми школами, детскими садами, спортивными и культурными объектами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.