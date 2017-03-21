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Good France 2017. Французскую кухню можно готовить из белорусских продуктов

21 марта 2017 17:45
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Новости Беларуси. Изысканность и доступность в одном блюде. Белорусские продукты легли в основу французских кулинарных шедевров, которые 21 марта готовили в столице. Участники международного гастрономического фестиваля,

а это 10 белорусских ресторанов и одна кулинарная школа,

виртуозно готовили уникальные блюда из отечественной картошки, мяса и молочной продукции. Примечательно, что в одно время

фестиваль объединил более 2000 шеф-поваров в 150 странах мира на пяти континентах.

Good France 2017. Французскую кухню можно готовить из белорусских продуктов-1

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Беларусь:
Белорусская кухня – это традиционная народная кухня. Умение готовить вкусно из простых продуктов, умение употреблять пищу в разных видах (например, ягоды и грибы). Нас радует, что интерес к этому празднику кулинарии в Беларуси растет.

В этом году число ресторанов-участников умножилось более чем в три раза.

Марк Ульрих, шеф-повар:
Французскую кухню можно готовить из белорусских продуктов. Утка сейчас очень хорошая, очень жирная, самый первый салат в году. Ну, бекон… в Беларуси, конечно, самый лучший бекон.

По условиям кулинарного соревнования наши шеф-повара должны были приготовить блюда французской кухни с минимальным использованием жира, сахара и соли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В меню для гурманов оказались стейк, сыры, рыбные блюда и десерты.

# общество # Фотофакт # Беларусь-Франция # Дидье Канесс # Марк Ульрих

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