Минскому городскому совету депутатов исполняется 100 лет

Новости Беларуси. 100 лет на защите интересов минчан и решения задач, которые стоят перед столицей. Вековой юбилей отмечает Минской городской совет депутатов.

Сегодня главная задача депутатов – отстаивать законные интересы горожан, работать на благоустройство родного города и комфортную жизнь его жителей. Вопросы, которые решают депутаты, самые разные и касаются практически всех сфер жизни минчан. О тех, кто создает столичные законы, в лицах рассказали в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.