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Минскому городскому совету депутатов исполняется 100 лет

17 марта 2017 19:50
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Новости Беларуси. 100 лет на защите интересов минчан и решения задач, которые стоят перед столицей. Вековой юбилей отмечает Минской городской совет депутатов.

В разные годы депутатами Мингорсовета были представители различных профессий:

рабочие и инженеры, педагоги и врачи.

Минскому городскому совету депутатов исполняется 100 лет-1

Сегодня главная задача депутатов – отстаивать законные интересы горожан, работать на благоустройство родного города и комфортную жизнь его жителей. Вопросы, которые решают депутаты, самые разные и касаются практически всех сфер жизни минчан. О тех, кто создает столичные законы, в лицах рассказали в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

# Прием граждан # Фотофакт

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