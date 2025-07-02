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Депутаты Палаты представителей встретились с участниками делегации США

02 июля 2025 17:04
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Об общих взглядах и интересах в Минске говорили на встрече с американцами. Беларусь заинтересована и готова к расширению контактов с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таков главный посыл переговоров белорусских парламентариев с делегацией из США. В ее составе члены Республиканской и Демократической партий, а также общественные деятели и предприниматели. 

Депутаты Палаты представителей встретились с участниками делегации США-2

На встрече в Палате представителей белорусская сторона четко обозначила неизменную позицию Минска: мы всегда выступали за добрые отношения с США на основе взаимного уважения и равноправия. При этом прошедшая недавно встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом показала, что белорусско-американский диалог развивается.

Депутаты Палаты представителей встретились с участниками делегации США-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Затронули и темы большой политики, геополитики, потому что понимаем, что сегодня очень сложная ситуация в международных отношениях и формируется многополярный мир. Беларусь играет значительную роль в нашем регионе, в Восточной Европе. Мы заинтересованы в налаживании хороших отношений с нашими соседями, со странами Запада.

Депутаты Палаты представителей встретились с участниками делегации США-6

Гости из США подтвердили заинтересованность в укреплении мирных контактов с Минском, а также подчеркнули: то, что транслирует о ситуации в Беларуси американская пропаганда, и реальность, которую они увидели, это две огромные разницы.

Депутаты Палаты представителей встретились с участниками делегации США-8

Стивен Самарин, член Республиканской партии США:
Большинство наших сограждан получают совершенно искаженную картинку, начиная от доклада Госдепартамента и заканчивая различными пропагандистскими источниками. Но когда рядовой американец приезжает в Республику Беларусь, он видит совершенно другую картину, которая полностью не стыкуется с тем, что ему говорили. Вместо тоталитарного, страшного государства он видит счастливых, красивых людей, изобилие в магазинах.

Депутаты Палаты представителей встретились с участниками делегации США-10

Анхель Пичардо, член Демократической партии США:
Время просит, чтобы было мирное отношение между всеми странами. Думаю, все страны должны договориться, узнать культуру, политику.

Делегация США прибыла в Беларусь по приглашению Либерально-демократической партии. Американские гости принимают участие в торжествах по случаю Дня Независимости.

# Международная политика # Сергей Рачков

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