В Светлогорске открылся Ледовый дворец – мнение первых посетителей об объекте

Новый Ледовый дворец распахнул двери для жителей Светлогорска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его появления в райцентре ждали достаточно долго. Благодаря поддержке Президента объект включили в инвестиционную программу и возвели быстрее чем за год.

Масштабы мультиспортивного комплекса впечатляют – в здании разместили трибуны на 490 мест, оборудовали тренажерный, акробатический и хореографический залы. На Ледовой арене размером 60 на 26 метров будут проходить не только профессиональные тренировки и хоккейные матчи, но и массовые катания на коньках.

Кто-то хочет пойти на каток покататься, не в Минск ехать, на хоккей ходить также.

Ждали, надеялись, ходили. Наши ребята здесь даже на строительстве были в студенческом отряде в этом Ледовом дворце. Поэтому мы очень ждали открытия, сегодня пришли сюда школой болеть все вместе, очень переживаем за наших. Первыми на новый лед вышли дети. В международном дружеском матче сразились сборные команды Гомельской и Брянской областей. Баталии на льду развернулись нешуточные. Шайба оказалась в воротах уже на первой минуте игры.

Павел Старосветский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:

Праздник для города, долгожданный объект, который все ждали, не только местные жители, но и в области. Появился Ледовый дворец, который позволит культивировать как фигурное катание, так и хоккей с шайбой. Уже на сегодня я знаю, что принят на работу штатный тренер, который проводит набор юных хоккеистов, которые уже начали подготовку не на льду, потому что у хоккеистов также есть и подготовка и на земле. Я уверен, что хоккею в этом городе быть. В перспективах у нас здесь открытие фигурного катания.