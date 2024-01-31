Протестующие итальянские фермеры направляются в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе

Итальянские фермеры направляются в Брюссель, где располагается штаб-квартира Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итальянские фермеры направляются в Брюссель, где располагается штаб-квартира Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Добраться до бельгийской столицы аграрии планируют завтра, 1 февраля. Тогда же активисты в очередной раз озвучат свои требования политикам. Многие фермеры не выдерживают конкуренции из-за растущих затрат и дешевого импорта. При этом цены на топливо, семена и многое другое постоянно растут. Протестующие надеются, что лидеры ЕС примут меры, а пока демонстранты продолжают блокировать дороги, поджигать сено на обочинах и, конечно, трубить на всех углах.
Тем временем в Брюсселе уже неспокойно. Еще до приезда итальянцев. Местным фермерам тоже есть что предъявить властям. Активисты называют нынешнее положение дел в секторе концом сельского хозяйства.
Аделин Демехт, фермер (Бельгия):
Если мы будем продолжать в том же духе, это будет означать конец цивилизации, если мы больше ничего не будем производить. Доходы изменились, хоть это и крупная отрасль.
Правда, власти к диалогу готовы едва ли. Например, во Франции выступление премьера только разозлило демонстрантов и породило очередную порцию гнева и недовольства. Но в правительстве нашли иной способ общения с протестующими. Французская полиция задержала 18 фермеров у рынка под Парижем. Их тракторы отправлены на штраф-стоянку.