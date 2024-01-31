Протестующие итальянские фермеры направляются в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе

Добраться до бельгийской столицы аграрии планируют завтра, 1 февраля. Тогда же активисты в очередной раз озвучат свои требования политикам. Многие фермеры не выдерживают конкуренции из-за растущих затрат и дешевого импорта. При этом цены на топливо, семена и многое другое постоянно растут. Протестующие надеются, что лидеры ЕС примут меры, а пока демонстранты продолжают блокировать дороги, поджигать сено на обочинах и, конечно, трубить на всех углах.

Тем временем в Брюсселе уже неспокойно. Еще до приезда итальянцев. Местным фермерам тоже есть что предъявить властям. Активисты называют нынешнее положение дел в секторе концом сельского хозяйства.