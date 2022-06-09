Депутаты хотят упростить законодательные процедуры в строительстве. Как именно?

Новости Беларуси. Депутаты хотят упростить законодательные процедуры в строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К примеру, для ряда возводимых объектов не будет требоваться оформление разрешительных документов.
Новости Беларуси. Депутаты хотят упростить законодательные процедуры в строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К примеру, для ряда возводимых объектов не будет требоваться оформление разрешительных документов.
С практикой применения законодательства в строительной отрасли 9 июня в Витебске ознакомились парламентарии. За пример был взят молодой и быстрорастущий микрорайон Билево. Депутаты отметили, что строительная отрасль сегодня в нашей стране работает стабильно. Но вместе с тем, ряд бюрократических моментов притормаживает процесс. Как итог – растягиваются сроки сдачи объектов.
Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Стоит задача максимально упростить подходы. Но, безусловно, здесь надо не перегнуть палку, что бы это упрощение позволяло строить надежные объекты и безопасные. Поэтому совместить все эти положения, чтобы не было крайностей. Но в то же время надо сделать, чтобы объекты строились быстро, как можно дешевле, надежно и безопасно.
Итоги выездного заседания помогут в разработке проекта Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.