Прямой эфир

Депутаты хотят упростить законодательные процедуры в строительстве. Как именно?

09 июня 2022 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Депутаты хотят упростить законодательные процедуры в строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К примеру, для ряда возводимых объектов не будет требоваться оформление разрешительных документов.

Депутаты хотят упростить законодательные процедуры в строительстве. Как именно?-1

С практикой применения законодательства в строительной отрасли 9 июня в Витебске ознакомились парламентарии. За пример был взят молодой и быстрорастущий микрорайон Билево. Депутаты отметили, что строительная отрасль сегодня в нашей стране работает стабильно. Но вместе с тем, ряд бюрократических моментов притормаживает процесс. Как итог – растягиваются сроки сдачи объектов.

Депутаты хотят упростить законодательные процедуры в строительстве. Как именно?-4

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Стоит задача максимально упростить подходы. Но, безусловно, здесь надо не перегнуть палку, что бы это упрощение позволяло строить надежные объекты и безопасные. Поэтому совместить все эти положения, чтобы не было крайностей. Но в то же время надо сделать, чтобы объекты строились быстро, как можно дешевле, надежно и безопасно.

Депутаты хотят упростить законодательные процедуры в строительстве. Как именно?-7

Итоги выездного заседания помогут в разработке проекта Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Виктор Николайкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Губернатор Курской области о БНБК: «Это уникальное явление. Такого уровня комплексов в Европе нет точно»
09 июня 2022 13:12

Губернатор Курской области о БНБК: «Это уникальное явление. Такого уровня комплексов в Европе нет точно»

Андрей Савиных: «Парадоксальным образом можно сказать, что вся санкционная политика Запада оказалась провальной»
09 июня 2022 13:01

Андрей Савиных: «Парадоксальным образом можно сказать, что вся санкционная политика Запада оказалась провальной»

Профессор о ситуации в Украине: «Россия сейчас ведёт войну за независимость. Запад слабеет»
09 июня 2022 13:00

Профессор о ситуации в Украине: «Россия сейчас ведёт войну за независимость. Запад слабеет»