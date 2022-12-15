Депутаты Беларуси и Казахстана обсудили сотрудничество. К чему пришли парламентарии?

Новости Беларуси. Вопросы сотрудничества на парламентском уровне обсудили депутаты Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая встреча состоялась 15 декабря в Минске.

В повестке культурный обмен и гуманитарное развитие, особое внимание наращиванию экономического взаимодействия. На сегодня импорт белорусской продукции в Казахстан в восемь раз превышает экспорт. Крупные инвестиционные проекты не один год служат основой двустороннего сотрудничества. Но в планах усилить работу по данному направлению. Межпарламентские встречи способствуют укреплению добрососедских связей.

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Парламентское сотрудничество сегодня является важным элементом развития любых государств. И те вопросы, которые можно решить на парламентском уровне: экономического сотрудничества, культурных обменов, вопросы обменов информацией в части национальный безопасности, информационной безопасности – очень важны. И те государства, которые выстраивают добрососедские отношения, конструктивные, взаимовыгодные, сегодня такую практику достаточно активно используют.

Амангалий Бердалин, член Комитета Мажилиса парламента Казахстана по аграрным вопросам:

Большое внимание мы уделяем экономическому нашему сотрудничеству. Вы знаете, что сейчас рынок средней Азии, Китая благоприятно можно использовать в данном случае. Поэтому через Казахстан это можно сделать, и мы призываем своих коллег, белорусских предпринимателей, открывать совместные предприятия в Казахстане. Расширять экономические связи, которые сейчас, я думаю, необходимы.

Депутаты обсудили и вопросы информационной безопасности. В условиях быстроразвивающихся технологий, когда появляются новые способы манипулирования общественным мнением, особенно важно заботиться о так называемой информационной гигиене.