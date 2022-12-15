«Кому дело до наших инвалидов?» Почему этих людей ограничивают в труде, расскажут в программе «Народный контроль»

Кто ограничивает в труде возможности?

Как это, остаться на социальной обочине жизни?

Кому дело до наших инвалидов? Все хотят торговать. Это законом нигде не запрещено.

Ими надо заниматься, а никто этим заниматься не будет.

И почему диагноз звучит в унисон «уволен»?