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«Кому дело до наших инвалидов?» Почему этих людей ограничивают в труде, расскажут в программе «Народный контроль»

15 декабря 2022 11:56
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Кто ограничивает в труде возможности?

«Кому дело до наших инвалидов?» Почему этих людей ограничивают в труде, расскажут в программе «Народный контроль»-1

Кому дело до наших инвалидов? Все хотят торговать. Это законом нигде не запрещено.

Как это, остаться на социальной обочине жизни?

«Кому дело до наших инвалидов?» Почему этих людей ограничивают в труде, расскажут в программе «Народный контроль»-4

Ими надо заниматься, а никто этим заниматься не будет.

И почему диагноз звучит в унисон «уволен»?

«Кому дело до наших инвалидов?» Почему этих людей ограничивают в труде, расскажут в программе «Народный контроль»-7

Государство не обязано его трудоустраивать.

«Кому дело до наших инвалидов?» Почему этих людей ограничивают в труде, расскажут в программе «Народный контроль»-10

Константин Герцев, СТВ:
Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем на изнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных.

Инвалиды от экономики. «Народный контроль» включает режим ревизии уже завтра, 16 декабря, в 20:40 на СТВ.

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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