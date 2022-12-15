«Кому дело до наших инвалидов?» Почему этих людей ограничивают в труде, расскажут в программе «Народный контроль»

Кто ограничивает в труде возможности?
Кто ограничивает в труде возможности?
Кому дело до наших инвалидов? Все хотят торговать. Это законом нигде не запрещено.
Как это, остаться на социальной обочине жизни?
Ими надо заниматься, а никто этим заниматься не будет.
И почему диагноз звучит в унисон «уволен»?
Государство не обязано его трудоустраивать.
Константин Герцев, СТВ:
Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем на изнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных.
Инвалиды от экономики. «Народный контроль» включает режим ревизии уже завтра, 16 декабря, в 20:40 на СТВ.
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