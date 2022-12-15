Что такое Священное Писание и почему христианину нужно его читать? Задали вопрос священнику

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму. Рубрика «Вопрос к священнику».

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

У человека, приходящего в храм, возникает вопрос, а что же такое Священное Писание, то такое Библия, каково ее значение в жизни христианина. Почему иногда говорят о том, что христианину правильно и должно читать Евангелие регулярно и ежедневно? Само слово «религия» и означает связь человека и Бога. Нашу любовь, наше уважение, просьбы к Богу мы высказываем в своих молитвах, а Господь открывает нам свою волю, добрую, благую, хорошую волю о человеке через Священное Писание. Это те книги, которые были написаны боговдохновенными людьми по особому благословению Божьему. И церковь приняла и придала им авторитет Священного Писания. Не всякая книга, написанная священным писателем, имеет такой авторитет. Но лишь те книги, в которых, как мы верим, присутствует откровение Божье о мире и о человеке, о каждом из нас. Поскольку и в земной жизни, когда мы любим человека, нам ежедневно хочется общаться с ним, мы всегда ищем, как бы услышать его.