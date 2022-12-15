В «Марко» самый большой выбор детской обуви. Побывали в магазине и познакомились с ассортиментом

Анна Сушкова, редактор телевидения:

Доброе утро, этот день мы начинаем с отличного шопинга, потому что впереди праздники. Мы решили найти отличную пару для идеального отдыха. Мы частенько заглядываем в магазин «Марко», потому что здесь самый большой ассортимент детской обуви. Кажется, мы нашли что-то интересное, новая коллекция.

Кстати, очень симпатично смотрятся. Здесь есть оригинальная модная шнуровка, при этом есть замок, что очень удобно для детей, потому что не нужно каждый раз шнуровать.

А эта пара мне понравилась особенно, потому что здесь утеплитель, шерстяной мех. Думаю, в таких сапожках точно зимой не замерзнем. Варюша, тебе нравятся? – Да, шнурочки. Здорово, для Варюши шнурочки, а для мамы замочек.

А это вообще из женской моды. Мне кажется, классно будет смотреться на девчонке современной, стильной, здорово подойдет под нашу шубку. Наши любимые челси в зимнем исполнении, посмотрите, теплый бежевый цвет, черная подошва, сбоку контрастные вставочки, декоративные элементы. Подойдет под любой образ.

А эту пару я бы купила даже себе. Мне кажется, она очень стильная, явно из взрослой моды. Они на тракторной подошве в стиле милитари, высокие, шикарные.

Варя, посмотри, что я нашла еще. Сейчас особенно модны такие декоративные элементы, например, вот эта волшебная сумочка. Я думаю, что в нее можно положить какой-нибудь секретик, например, заколочку, игрушку из «Kinder Сюрприза».

Кстати, я поняла, почему в «Марко» так много ботинок, потому что ботинки настолько многофункциональны, что они впишутся в любой гардероб. С платьем – отлично, с леггинсами – прекрасно. Например, эта модель. Мало того, что здесь есть замечательные шнурки, замок очень удобный для мам. Тут еще есть такой модный элемент, как рант. Вы знали, что детская мода шагает в ногу со взрослой?

Если посмотреть на эту пару, тут замечательные жемчужинки. Или на эти брутальные цепи. Согласитесь, стильно.

А еще, дорогие мамы, я бы присмотрелась к этой паре обуви, она очень стильная, тут есть стеганые элементы, шнуровка, высокая платформа, не будут промокать ноги. Но самый главный секрет здесь – это антивандальный нос. Вы больше не будете ругать своего ребенка за сбитую обувь.

А теперь всем любителям спортивного стиля посвящается. Чтобы создать такой удобный лук выходного дня, думаю, что эта пара будет просто незаменима.

А вот и коллекция для маленьких стиляг. У меня еще есть двое сыновей, я им тоже присматриваю обувь. Я бы заинтересовалась такой парой. Все мальчишки любят стильные шнурки.

Есть еще пара интересных моделей. Например, эта. Я особенно люблю такие модели за то, что у них ест такая липучка. А еще тут есть эластичные шнурки, которые можно зафиксировать с помощью специального фиксатора. Очень удобно, даже не нужен замок.

Мне иногда так жаль, что мои дети растут так быстро. Потому что в «Марко» есть такая красота для малышей, просто не оторвать глаз от этих милых вишенок, динозавриков. От таких веселых лимончиков.