Новости по тегу #Надежда Остапчук

Белорусская толкательница ядра в шестой раз в сезоне выиграла этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, который проходит в Цюрихе.
Соревнования проходят в Стокгольме. С рекордом турнира 20 метров 63 сантиметра белоруска опередила новозеландку Валери Вили, ставшую второй, и нашу соотечественницу Наталью Михневич, занявшую третье место.
Надежда Остапчук в своей лучшей попытке показала результат 20,48 м, Наталья Михневич — 19,53 м. Причем обе самые успешные попытки были заключительными, шестыми.
Соревнования 8-го этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги прошли в Великобритании.
Турнир который прошел в Шанхае. В своей лучшей попытке Остапчук отправила снаряд на отметку 20 метров 70 сантиметров, а это лучший результат сезона в мире.
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