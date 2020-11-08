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Новости по тегу #Надежда Остапчук

Депутат Уткин высказался об Александре Герасимене: «Это и есть предательство»
08 ноября 2020 20:43

Депутат Уткин высказался об Александре Герасимене: «Это и есть предательство»

11 сентября 2012 10:35

Тренер Надежды Остапчук: Я добавил запрещенный препарат в еду спортсменки без ее ведома

24 августа 2012 17:10

Лукашенко – Остапчук: Надя, жизнь не заканчивается! Великим всегда достаётся

14 августа 2012 06:51

Надежда Остапчук о лишении золота: Если будем сидеть тихо, то над нами так и дальше будут издеваться

10 августа 2012 07:40

Надежду Остапчук, олимпийскую чемпионку в толкании ядра, с цветами и плакатами встретили в Минске

07 августа 2012 06:24

Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Белоруска Надежда Остапчук завоевала золото в толкании ядра на Олимпиаде в Лондоне

06 августа 2012 06:35

Олимпиада-2012. 6 августа за медали поборются легкоатлеты Надежда Остапчук и Наталья Михневичи, борец Алим Селимов

19 августа 2010 13:09

Легкая атлетика. Надежда Остапчук стала победительницей общего зачета Бриллиантовой лиги

06 августа 2010 14:26

Легкая атлетика. Надежда Остапчук одержала победу на 11 этапе Бриллиантовой лиги

28 июля 2010 08:17

Белоруски Остапчук и Михневич завоевали «золото» и «серебро» чемпионата Европы по легкой атлетике в толкании ядра

12 июля 2010 14:57

Легкоатлетическая «Бриллиантовая лига». 8-й этап. Белоруска Остапчук одолела олимпийскую чемпионку новозеландку Вили

23 мая 2010 16:48

Белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук выиграла второй этап Бриллиантовой легокатлетической Лиги