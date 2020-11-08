Раскрыли новые таланты и стали более раскрепощёнными. Чем занимаются дети в школьных лагерях Минска?

Новости Беларуси. Заканчивается неделя без домашних заданий и контрольных. Пока одни школьники отсыпались на осенних каникулах, другие с пользой проводили время. Об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мне больше всего нравится физкультура.

В лагере очень интересно с новыми друзьями играть.

ИЗО, карате и английский.

Мне здесь очень нравится, потому что здесь моя подруга.

Викторины, квесты, мастер-классы и спортивные эстафеты. В лагере дневного пребывания Боровлянской средней школы № 3 – десятки разных кружков по интересам.

Андрей Боровиков, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Боровлянская СШ № 3»:

В нашем учреждении, как и в Минском районе, оздоровление учащихся ознаменовано широкой экспериментальной деятельностью. Каждое оздоровление мы придумываем новые проекты, инновации, апробации. Эта осень ознаменована для нас многопрофильной системой отрядной организации лагеря.

За окном – ноябрьский дождь, а в спортивном зале жарко. Здесь занятия проходят намного продуктивнее, чем на воздухе.

Александр Петраков, заместитель директора по учебной работе ГУО «Боровлянская СШ № 3»:

Мы проводим спортландии, также идет просветительская работа. Мы рассказываем детям про зарождение тех или иных видов спорта, Олимпийских игр. Организовываем встречи с известными спортсменами.

Среди педагогов – звездные спортсмены. Чемпион мира Игорь Сигневич. В ежедневном расписании нет места элементам гиревого спорта. Зато сейчас, во время каникул, дети могут освоить профессиональные трюки. В школьном лагере каждый нашел себе занятие по душе.

Андрей Боровиков:

Существуют и работают четыре профиля – это инженерно-технические отряды, музыкальный, хореография (туда входит стандартная хореография, современная, народная, чирлидинг) и художественный профиль.

Восемь часов полезного досуга ежедневно. Организованно провести время под присмотром знакомых педагогов – отличное решение для тех ребят, кто остался в городе. А чтобы первый заслуженный отдых в учебном году прошел весело и с пользой, учителя работали с ребятами по индивидуальной траектории оздоровления.

Полина Курлюта, ученица ГУО «Боровлянская СШ № 3»:

Мне нравится в лагере, потому что здесь физкультура, мне очень нравится на физкультуре. Еще здесь мои друзья. У нас очень много развлечений. И я наконец-то могу долго не ждать, а сразу просыпаюсь и иду в лагерь с радостью.

Брызги красок и полет фантазий. Школьная изостудия на несколько дней превратилась в площадку для проведения мастер-классов. Несколько взмахов кистью, и на белом листе появляется картина. Ребята рисуют в разных техниках и работают с различными материалами.

Полина Жерносек, ученица ГУО «Боровлянская СШ № 3»:

Сегодня все рисуют мишку, а вчера мы рисовали, что хотели. Я нарисовала очень большую картину, поэтому я ее заканчиваю.

Пока одни творили на холсте, другие всецело отдавались музыке. Выразительно и четко звучат скрипки в руках юных музыкантов. А звуки, летящие со струн цимбал, поют о разудалой белорусской душе. Никита Костюкевич так любит музыку, что даже на каникулах решил не прерывать творческий процесс.

Никита Костюкевич, ученик ГУО «Боровлянская СШ № 3»:

Мы сразу хотели на пианино записаться, но там была большая очередь. А потом мы увидели цимбалы. Я попробовал на них поиграть, и мы на них записались еще с первого класса.

Ребята с большим интересом изучали народные песни и традиции. А те, кто еще не успел определиться с факультативами в новом учебном году, нашли ремесло по душе.

Татьяна Юхнович, учитель музыки ГУО «Боровлянская СШ № 3»:

Дети к концу смены владеют каким-то музыкальным материалом, какими-то понятиями, знают немного белорусские традиции. Есть дети с желанием, и я уже вижу в них какой-то потенциал на занятиях. Я думаю, что наш ансамблик и факультативные занятия будут пополняться этими ребятами, которые посещали музыкальный лагерь.

Для будущих инженеров на базе лагеря всю неделю функционировала школа робототехники. В руках мальчишек конструкторы не просто приобретают необычную форму – оживают. Насыщенный распорядок дня и у танцоров. Аэробика и фитнес помогают закалить не только тело, но и дух.

Светлана Акулич, учитель хореографии ГУО «Боровлянская СШ № 3»:

Укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает координацию и просто приносит удовольствие. Есть такие детишки, которые ходят и благодарят за занятие. Это очень важно для меня как для педагога.