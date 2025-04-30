ГПК Беларуси: въезда в Евросоюз ожидают свыше 2500 фур и легковых автомобилей

В очереди на границе с целью въезда в ЕС стоят 250 грузовых и легковых автомобилей. Об этом информирует Госпогранкомитет Республики Беларусь.

Перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди фиксируются 1260 автомобилей. Сопредельная сторона за 3 дня приняла на свою территорию 1803 авто из 5100 возможных.

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 420 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данный пункт пропуска в Литву за трое суток проследовало всего 22% авто от нормы.

За выходные дни контрольные службы Шальчининкая (Бенякони) оформили 46% большегрузов от нормы. Здесь въезда в ЕС ожидают 460 грузовых авто.

Скопление большегрузов также фиксируется перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). Его сотрудники с субботы приняли на свою территорию 32% грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз ожидают 400 фур.