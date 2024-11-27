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Депутат: «Молодёжный парламент – это не площадка для самопиара»

27 ноября 2024 17:31
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Депутат: «Молодёжный парламент – это не площадка для самопиара»-2

Екатерина Левдорович, депутат Гродненского областного Совета депутатов:
Молодежный парламент – это не площадка для самопиара, это, прежде всего, большая работа. Где-то нужно пожертвовать своим личным временем, отдыхом, сном. Молодежный парламент работает на общественных началах. Если молодой человек готов и проходит такую школу жизни, то, что ему предложила судьба, это только от него зависит, брать ли возможность. Тест-драйв своего рода. Если он это проходит, то с него будет потом толк. Что касается моего опыта, что мне дала работа во втором созыве, это новые знакомства. В Молодежном парламенте республиканского уровня я увидела ребят, которые гораздо круче, чем я сама. Это меня сподвигло много работать, хотя бы соответствовать их уровню. Далее мне выпала честь несколько раз поприсутствовать на личных приемах граждан у многоуважаемой Натальи Ивановны Кочановой. Ты все впитываешь как губка в буквальном смысле. На сегодня я являюсь депутатом районного и областного уровней, уже сама лично провожу приемы граждан. Этот бесценный, бесценнейший опыт, который мне удалось получить во время работы в Молодежном парламенте, конечно, не сравнить ни с чем.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это опыт или все-таки билет дальше в лигу управленческую?

Екатерина Левдорович:
Вы знаете, это, безусловно, опыт в Молодежном парламенте, там разные проекты. И ты получаешь опыт во всем, в тех же приемах граждан, даже здесь, на съемках. Ты получаешь навыки, умения, компетенции различные. А дальше уже, если ты заявляешь о себе, если тебя видят, если ты везде участвуешь, если ты везде проявляешь свою четкую гражданскую позицию, то, конечно, это дает тебе какой-то билет дальше.

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # Государственная политика # Евгений Пустовой # Екатерина Левдорович

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