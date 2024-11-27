Чем Молодёжный парламент отличается от активистов БРСМ? Ответил председатель БКМО

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:

Во-первых, понятие кураторства над общественными организациями, наверное, будет неуместно, потому что общественное объединение, молодежное в том числе, – это самостоятельные структуры, которые позволяют молодежи реализовать свое конституционное право на реализацию своих потребностей, интересов через как раз таки членство в той или иной общественной организации.

Что касается БКМО, то это структура, которая объединяет усилия, координирует общие цели, которая позволяет усилить каждую отдельную организацию. Молодежный парламент является тоже партнером БКМО, и хочу сказать, что здесь как раз таки каждый занял свою нишу. Если БРСМ – это всестороннее развитие молодежи, патриотическое, если пионеры – это воспитание ребят с малых лет и становление гражданином-патриотом, то, говоря о парламенте, можно сказать, что это абсолютно другая сфера. То есть здесь уже действительно выкристаллизовываются конкретные лидеры, которые работают в сфере законотворчества, которые сегодня своим опытом делятся между собой, смотрят за примером старших товарищей, кураторов, готовят себя к подобного рода деятельности. То есть уже на практике осваивают вот эти навыки. Поэтому здесь как раз-таки каждый занимает отдельное направление. Я думаю, что в этом и принцип, смысл, у каждого своя сфера.