Провели обработку от клещей и установили детский аквапарк. Вот как подготовились к купальному сезону в Логойском районе

Новости Беларуси. С начала года в Минской области утонули 15 человек, двое из них несовершеннолетние, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

6 июня произошло сразу два несчастных случая. Напомним, в деревне Хотюхово Крупского района утонула 14-летняя девочка. А в Смолевичском в состоянии алкогольного опьянения – 43-летняя женщина. Меры безопасности на воде сейчас в каждом районе усилены. В штатном режиме работают матросы, выведены дежурные катера.

Ответственно к безопасному отдыху подходят и в Логойском районе. Рядом с горнолыжным комплексом есть водоем. Перед открытием купального сезона территорию и дно местной акватории тщательно осмотрели. Для детей огородили специальную зону на мелководье. Санслужба проверила и качество воды.

Иван Лис, заместитель директора Логойского горнолыжного комплекса:

Заключен договор с Центром эпидемиологии на обследования воды. Они раза два в месяц берут пробы, исследуют. Если возникают какие-то вопросы, сразу мы взаимодействуем и либо закрываемся, либо производим какие-то меры по обеспечению безопасности для людей.

Поэтому есть тент, на котором размещена информация по безопасному поведению на пляже, безопасному поведению на воде. И другие вещи, какие-то профилактики общего такого плана.

Матросы-спасатели обращают родителей внимание, чтобы они не отпускали детей в зону воды без присмотра, особенно маленьких детей. Соответственно, есть информационные таблички, которые тоже предупреждают родителей, что этого делать нельзя.