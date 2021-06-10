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Провели обработку от клещей и установили детский аквапарк. Вот как подготовились к купальному сезону в Логойском районе

10 июня 2021 21:03
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Новости Беларуси. С начала года в Минской области утонули 15 человек, двое из них несовершеннолетние, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Провели обработку от клещей и установили детский аквапарк. Вот как подготовились к купальному сезону в Логойском районе-1

6 июня произошло сразу два несчастных случая. Напомним, в деревне Хотюхово Крупского района утонула 14-летняя девочка. А в Смолевичском в состоянии алкогольного опьянения – 43-летняя женщина. Меры безопасности на воде сейчас в каждом районе усилены. В штатном режиме работают матросы, выведены дежурные катера.

Провели обработку от клещей и установили детский аквапарк. Вот как подготовились к купальному сезону в Логойском районе-4

Ответственно к безопасному отдыху подходят и в Логойском районе. Рядом с горнолыжным комплексом есть водоем. Перед открытием купального сезона территорию и дно местной акватории тщательно осмотрели. Для детей огородили специальную зону на мелководье. Санслужба проверила и качество воды.

Провели обработку от клещей и установили детский аквапарк. Вот как подготовились к купальному сезону в Логойском районе-7

Иван Лис, заместитель директора Логойского горнолыжного комплекса:
Заключен договор с Центром эпидемиологии на обследования воды. Они раза два в месяц берут пробы, исследуют. Если возникают какие-то вопросы, сразу мы взаимодействуем и либо закрываемся, либо производим какие-то меры по обеспечению безопасности для людей.

Поэтому есть тент, на котором размещена информация по безопасному поведению на пляже, безопасному поведению на воде. И другие вещи, какие-то профилактики общего такого плана.

Матросы-спасатели обращают родителей внимание, чтобы они не отпускали детей в зону воды без присмотра, особенно маленьких детей. Соответственно, есть информационные таблички, которые тоже предупреждают родителей, что этого делать нельзя.

Провели обработку от клещей и установили детский аквапарк. Вот как подготовились к купальному сезону в Логойском районе-10

Также на пляже провели обработку от клещей. Закупили новые шезлонги, установили детский аквапарк. А еще здесь есть раздевалки и душевая кабинка. Для любителей отдыхать активно – футбольная и две волейбольные площадки.

# Отдых # общество # Иван Лис # Фотофакт

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