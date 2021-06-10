Провели обработку от клещей и установили детский аквапарк. Вот как подготовились к купальному сезону в Логойском районе

Новости Беларуси. С начала года в Минской области утонули 15 человек, двое из них несовершеннолетние, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С начала года в Минской области утонули 15 человек, двое из них несовершеннолетние, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
6 июня произошло сразу два несчастных случая. Напомним, в деревне Хотюхово Крупского района утонула 14-летняя девочка. А в Смолевичском в состоянии алкогольного опьянения – 43-летняя женщина. Меры безопасности на воде сейчас в каждом районе усилены. В штатном режиме работают матросы, выведены дежурные катера.
Ответственно к безопасному отдыху подходят и в Логойском районе. Рядом с горнолыжным комплексом есть водоем. Перед открытием купального сезона территорию и дно местной акватории тщательно осмотрели. Для детей огородили специальную зону на мелководье. Санслужба проверила и качество воды.
Иван Лис, заместитель директора Логойского горнолыжного комплекса:
Заключен договор с Центром эпидемиологии на обследования воды. Они раза два в месяц берут пробы, исследуют. Если возникают какие-то вопросы, сразу мы взаимодействуем и либо закрываемся, либо производим какие-то меры по обеспечению безопасности для людей.
Поэтому есть тент, на котором размещена информация по безопасному поведению на пляже, безопасному поведению на воде. И другие вещи, какие-то профилактики общего такого плана.
Матросы-спасатели обращают родителей внимание, чтобы они не отпускали детей в зону воды без присмотра, особенно маленьких детей. Соответственно, есть информационные таблички, которые тоже предупреждают родителей, что этого делать нельзя.
Также на пляже провели обработку от клещей. Закупили новые шезлонги, установили детский аквапарк. А еще здесь есть раздевалки и душевая кабинка. Для любителей отдыхать активно – футбольная и две волейбольные площадки.