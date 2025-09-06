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Около сотни мероприятий – как отметят День города в столице? Смотрите в «Большом городе»

06 сентября 2025 07:39
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Минск готовится отпраздновать 958-й день рождения! К важной дате в столице открываются новые объекты, обновляются зоны отдыха, преображаются места, любимые горожанами. Чем удивят организаторы праздника, обсудят гости программы «Большой город».

Смотрите ток-шоу 7 сентября в 10:00 на СТВ!

Около сотни мероприятий – как отметят День города в столице? Смотрите в «Большом городе»-2

Золотая осень, школьники и студенты вернулись с каникул, столица снова наполняется улыбками молодежи. В главный город страны приезжают гости, которые получат здесь незабываемые впечатления. Совсем скоро белорусская столица отметит 958-й день рождения. Насколько обширным будет список локаций для празднования?

Около сотни мероприятий – как отметят День города в столице? Смотрите в «Большом городе»-4

Планируется около 100 мероприятий! 

Мосты дружбы. 12 сентября столица примет Минский международный форум экономического сотрудничества. Какие темы станут ключевыми?

Около сотни мероприятий – как отметят День города в столице? Смотрите в «Большом городе»-6

В рамках форума планируем проведение выставки-презентации нашего медицинского и туристического потенциала.

Подарки в честь дня рождения – традиция, которая актуальна и для города. Сколько зон отдыха появится в столице?

Около сотни мероприятий – как отметят День города в столице? Смотрите в «Большом городе»-8

В преддверии праздника города появится еще девять зон.

Около сотни мероприятий – как отметят День города в столице? Смотрите в «Большом городе»-10

Поздравления получат мамы и малыши, для которых праздник станет двойным.

Предприятия и организации Советского района и наши общественные организации принимают активное участие в поздравлении мам, которые родили детишек в праздник города.

Около сотни мероприятий – как отметят День города в столице? Смотрите в «Большом городе»-12

Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив. 

Проложим вместе маршрут радостных событий с гостями ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 7 сентября, в 10:00.

# День города в Минске

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