Около сотни мероприятий – как отметят День города в столице? Смотрите в «Большом городе»

Минск готовится отпраздновать 958-й день рождения! К важной дате в столице открываются новые объекты, обновляются зоны отдыха, преображаются места, любимые горожанами. Чем удивят организаторы праздника, обсудят гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 7 сентября в 10:00 на СТВ!

Золотая осень, школьники и студенты вернулись с каникул, столица снова наполняется улыбками молодежи. В главный город страны приезжают гости, которые получат здесь незабываемые впечатления. Совсем скоро белорусская столица отметит 958-й день рождения. Насколько обширным будет список локаций для празднования?

Планируется около 100 мероприятий! Мосты дружбы. 12 сентября столица примет Минский международный форум экономического сотрудничества. Какие темы станут ключевыми?

В рамках форума планируем проведение выставки-презентации нашего медицинского и туристического потенциала. Подарки в честь дня рождения – традиция, которая актуальна и для города. Сколько зон отдыха появится в столице?

В преддверии праздника города появится еще девять зон.

Поздравления получат мамы и малыши, для которых праздник станет двойным. Предприятия и организации Советского района и наши общественные организации принимают активное участие в поздравлении мам, которые родили детишек в праздник города.