Около сотни мероприятий – как отметят День города в столице? Смотрите в «Большом городе»
Минск готовится отпраздновать 958-й день рождения! К важной дате в столице открываются новые объекты, обновляются зоны отдыха, преображаются места, любимые горожанами. Чем удивят организаторы праздника, обсудят гости программы «Большой город».
Смотрите ток-шоу 7 сентября в 10:00 на СТВ!
Золотая осень, школьники и студенты вернулись с каникул, столица снова наполняется улыбками молодежи. В главный город страны приезжают гости, которые получат здесь незабываемые впечатления. Совсем скоро белорусская столица отметит 958-й день рождения. Насколько обширным будет список локаций для празднования?
Планируется около 100 мероприятий!
Мосты дружбы. 12 сентября столица примет Минский международный форум экономического сотрудничества. Какие темы станут ключевыми?
В рамках форума планируем проведение выставки-презентации нашего медицинского и туристического потенциала.
Подарки в честь дня рождения – традиция, которая актуальна и для города. Сколько зон отдыха появится в столице?
В преддверии праздника города появится еще девять зон.
Поздравления получат мамы и малыши, для которых праздник станет двойным.
Предприятия и организации Советского района и наши общественные организации принимают активное участие в поздравлении мам, которые родили детишек в праздник города.
Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив.
Проложим вместе маршрут радостных событий с гостями ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 7 сентября, в 10:00.