Лида принимает День белорусской письменности – праздник уже стартовал

Главным событием в Беларуси сегодня обещает стать праздник, который принимает Лида. День письменности в стране масштабно отмечается в 32-й раз. В торжествах принимают участие поэты, писатели, издатели, а также читатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из самых масштабных мероприятий праздника – традиционный фестиваль книги и прессы. Особое внимание уделено регионам. Их тематические экспозиции и интерактивные площадки развернулись в больших павильонах. Каждая из областей представляет уникальный литературный потенциал и книжные новинки. Именно они и их авторы сегодня в центре внимания. Всего в столицу Дня письменности в составе делегации региональных союзов писателей прибыло более сотни человек.

Татьяна Демидович, председатель Брестского областного отделения Союза писателей Беларуси:

Запланавалі такую пляцоўку «Назад у мінулае», дзе нашы дзеці змогуць пакарыстацца рэчамі, якімі калісьці карысталіся і мы. Напрыклад, патэлефанаваць пісьменнікам – Якубу Коласу, Янку Купалу – па сапраўднаму дыскаваму тэлефону. На друкаванай машынцы напісаць самыя цёплыя словы.

Галина Дятлова, ведущий библиотекарь Могилевской областной библиотеки имени В.И. Ленина:

Праздник – День белорусской письменности – это, несомненно, очень важный праздник для нас, для всех белорусов. Для могилевчан, наверное, особенно. Потому что следующим эстафету праздника принимает наша Могилевщина, Костюковичский район. Это уникальный район в части литературного наследия, потому что он дал миру народного поэта Аркадия Кулешова и народного писателя Ивана Чигринова.